Кубань планирует привлечь туристов за счет событийного туризма

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Власти Краснодарского края запустили проект для развития событийного туризма в регионе, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

"В рамках развития событийного туризма в 2018 году министерство курортов региона запустило, и он удачно стартовал, проект Событийная дирекция "Курортов Краснодарского края". Основная деятельность дирекции направлена на привлечение дополнительного туристского потока на территорию региона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дирекция помогает организаторам наладить взаимодействие с властями различного региона, а также оказывает информационную, организационную, коммуникационную, методическую и аналитическую поддержку. Кроме того, она сообщает о мероприятиях в СМИ, в том числе в онлайн-изданиях.

"Дирекция уже формирует календарь наиболее интересных для туристов событий, проводимых на территории региона. Он опубликован на портале проекта, в социальных сетях, что позволяет гостям и жителям региона найти информацию о проходящих в регионе событиях, перейти на сайт организаторов мероприятия, посмотреть локацию события на карте", — пояснили авторы проекта.

Кроме того, Событийная дирекция приступила к формированию календаря межрегиональных событий, проходящих в южных регионах. В него войдут мероприятия четырех южных регионов России, участвующих в реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Помимо Краснодарского края, это Крым, Севастополь и Ростовская область.

Как добавили в министерстве, также планируется организовать Школу событийного туризма. "Рассчитываем, что этот проект заинтересует не только начинающих организаторов мероприятий, но и профессионалов. Сегодня анализируем рынок образовательных услуг, чтобы пригласить компетентных экспертов и event-тренеров", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, министерство формирует Календарь событий, куда вносятся более 400 мероприятий самого разного уровня и масштаба, потенциально интересных туристам. Календарь опубликован на сайте ведомства.

Как ранее поясняли краевые власти, проводимые в регионе события значительно влияют на рост турпотока. Так, например, только чемпионат мира по футболу FIFA 2018 привлек в край около 800 тысяч отдыхающих. Столько гостей, в том числе из Швеции, Исландии, Швейцарии, Германии, Южной Кореи, Италии, Аргентины и других стран, посетили Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар в период проведения турнира. Только в Краснодаре турпоток за это время вырос почти в три раза. В министерстве уточнили, что в этот период рост турпотока из-за рубежа составил 90%. Кроме того, более 55 тысяч туристов, в том числе иностранных, приняли участие и в туристическом фестивале "Античное наследие России", который открыл летний курортный сезон этого года.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в текущем году курорты региона уже посетили рекордные 16,5 миллиона отдыхающих и туристов. В 2017 году Краснодарский край принял свыше 16 миллионов туристов, побив собственный рекорд по турпотоку за предыдущие годы. В 2016 году регион посетили более 15,8 миллиона туристов, в 2015 году — свыше 15 миллионов. Традиционные города-лидеры среди курортных территорий по количеству туристов — Сочи, Анапа и Геленджик.