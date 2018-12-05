Со среды запускаются чартерные рейсы из России в Египет через Израиль

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Туроператор "Пегас Туристик" начнет продажи туров из ряда российских городов на египетские курорты с перелетом авиакомпанией Nordwind до израильского аэропорта Овда.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом, прерванное в 2015 году, было восстановлено в середине апреля текущего года. Тогда были запущены прямые рейсы между Москвой и Каиром.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

В середине октября президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме. Путин отметил, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере. Он также сообщил, что лидеры двух стран в ходе встречи "обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх".

Однако чартерное прямое авиасообщение не восстановлено до сих пор.

Спрос породил предложение



Генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная рассказала ранее РИА Новости, что новое предложение сформировано в связи с запросами туристов.

Программа с вылетом из Москвы стартует 5 декабря, из других городов — в 20-х числах декабря. В основном туры предполагают отдых на египетских курортах Таба, Дахаб и Нувейба.

Опрошенные ранее РИА Новости эксперты туристического рынка считают, что пакетные туры на курорты Египта с перелетом через аэропорт Овда окажутся более удобными и экономичными по сравнению с путешествиями на регулярных авиарейсах через Каир или третьи страны.

В свою очередь, в сервисе путешествий OneTwoTrip полагают, что египетские курорты без прямых рейсов не так интересны туристам.

"Интерес к Египту вполне осязаем, количество поисков туров и авиабилетов по этому направлению в некоторые дни может быть сопоставимо с другими популярными зимними странами. Но конверсия существенно ниже, поскольку без прямых рейсов на морские курорты Египет не выглядит таким привлекательным, каким он был раньше", — сказал агентству PR-директор сервиса Алексей Белоусов.

"Одновременно с этим заявленный объем перевозки не сопоставим с прежними показателями, поэтому проект с доставкой туристов через Овду вполне может быть успешным. Особенно, если первые путешественники вернутся из Египта с хорошими впечатлениями, а игроки туррынка поддержат их в информационном пространстве, сняв у потенциальных клиентов опасения относительно, например, сложностей прохождения израильско-египетской границы", — отметил он.