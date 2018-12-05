Эксперты определили самые популярные города России на новогодние праздники

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Екатеринбург вошли в первую пятерку самых популярных у туристов российских городов в предстоящие новогодние каникулы, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по данным анализа броней отелей и апартаментов с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В список не включены курортные города.

Дешевле всего гостиница обойдется в Екатеринбурге (2,1 тысяча рублей в сутки), дороже всего — в Москве (4,3 тысячи рублей в сутки). Самые длительные новогодние путешествия туристы запланировали в Петербург и Москву (на 5 дней), самые короткие — в Екатеринбург (на 3 дня).