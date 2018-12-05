В Африке бегемот напал на туристку из США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американская туристка была доставлена в частную больницу в районе водопада Виктория в Зимбабве после того, как на нее напал бегемот во время плавания на каноэ по реке Замбези, сообщает Sunday News Online.
Женщина каталась на каноэ вместе с мужем, когда их лодка подошла слишком близко к бегемоту, и он атаковал их.
"Они подошли слишком близко к бегемоту, он запаниковал и напал на их лодку. При этом женщина получила травму правой ноги", — пояснил свидетель произошедшего.
"Я могу подтвердить, что бегемот напал на американку во время гребли на каноэ. Она получила травму ноги, ей оказали необходимую помощь", — уточнил представитель ассоциации национальных парков и управления по охране дикой природы в Зимбабве.
Он призвал туристов быть осторожными и избегать контакта с дикими животными. "Наша позиция остается неизменной: мы призываем туристов быть бдительными и очень осторожными. Никогда не стоит недооценивать животных. Просто держитесь от них подальше, чтобы избежать смертей и травм", — сказал он.
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