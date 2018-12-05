Вокруг Онежского озера. Знаменитые карельские пейзажи

Онежское озеро – второй по величине пресноводный водоем в Европе. На его берегах расположены города Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск. Название озера пошло либо от саамского слова "онего", которое переводится как "песок", либо от финского aniz, что можно перевести как "значительный".

Чтобы побывать на Онежском озере, нужно сначала доехать Петрозаводска: перелет из Москвы занимает полтора часа, а переезд на поезде – 15 часов.