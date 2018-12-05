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Вокруг Онежского озера. Знаменитые карельские пейзажи
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Онежское озеро – второй по величине пресноводный водоем в Европе. На его берегах расположены города Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск. Название озера пошло либо от саамского слова "онего", которое переводится как "песок", либо от финского aniz, что можно перевести как "значительный".

Чтобы побывать на Онежском озере, нужно сначала доехать Петрозаводска: перелет из Москвы занимает полтора часа, а переезд на поезде – 15 часов.

Льдины у берега Онежского озера в Карелии
Остров в Онежском озере в Прионежском районе Республики Карелия
Лед на стеблях тростника на побережье Онежского озера в Карелии
Побережье Онежского озера в Карелии
Лед на камнях у берега Онежского озера в Карелии
Вырубка в лесу в Прионежском районе Республики Карелия
Вид на южную оконечность острова Суйсарь в Онежском озере в Прионежском районе Республики Карелия
Льдины в Онежском озере в Прионежском районе Республики Карелия
Онежское озеро в Карелии
Побережье Онежского озера в Карелии
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкОнежское озеро расположено на территории Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей.Льдины у берега Онежского озера в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Онежское озеро расположено на территории Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкЧасть островов на Онежском озере считаются дикими.Остров в Онежском озере в Прионежском районе Республики Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Часть островов на Онежском озере считаются дикими.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкОнежское озеро - довольно прохладное. Даже в жару температура воды в нем не превышает 22 градусов.Лед на стеблях тростника на побережье Онежского озера в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Онежское озеро - довольно прохладное. Даже в жару температура воды в нем не превышает 22 градусов.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкПротяженность озера с севера на юг - 245 километров. Средняя глубина 30 метров, а максимальная - 127 метров.Побережье Онежского озера в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Протяженность озера с севера на юг - 245 километров. Средняя глубина 30 метров, а максимальная - 127 метров.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкВ Онежское озеро впадает более 50 крупных рек(а всего более тысячи), при этом, вытекает всего одна – Свирь.Лед на камнях у берега Онежского озера в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
В Онежское озеро впадает более 50 крупных рек(а всего более тысячи), при этом, вытекает всего одна – Свирь.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкБерега Онежского озера в основном низкие, поэтому некоторые участки в прибрежной зоне заболочены. Но в его северной части много густых лесов.Вырубка в лесу в Прионежском районе Республики Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Берега Онежского озера в основном низкие, поэтому некоторые участки в прибрежной зоне заболочены. Но в его северной части много густых лесов.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкОстров Суйсарь – один из самых крупных на Онежском озере.Вид на южную оконечность острова Суйсарь в Онежском озере в Прионежском районе Республики Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Остров Суйсарь – один из самых крупных на Онежском озере.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкВ Эрмитаже есть любопытный экспонат – большой гранитный обломок со скалистого мыса озера. Вся поверхность глыбы покрыта древними рисунками животных, значение которых до сих пор остается загадкой. Возраст рисунков – около четырех тысяч лет.Льдины в Онежском озере в Прионежском районе Республики Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
В Эрмитаже есть любопытный экспонат – большой гранитный обломок со скалистого мыса озера. Вся поверхность глыбы покрыта древними рисунками животных, значение которых до сих пор остается загадкой. Возраст рисунков – около четырех тысяч лет.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкОнежское озеро - отличное место для рыбалки. Там водится лосось, форель, угорь - всего более 45 видов рыб.Онежское озеро в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Онежское озеро - отличное место для рыбалки. Там водится лосось, форель, угорь - всего более 45 видов рыб.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкВокруг Онежского озера есть множество деревень и поселений. Больше всего сконцентрировано в южной и западной частях озера.Побережье Онежского озера в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Вокруг Онежского озера есть множество деревень и поселений. Больше всего сконцентрировано в южной и западной частях озера.
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