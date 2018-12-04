МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Краснодарский край, Московская область, Ленинградская область, Северо-Кавказский федеральный округ и Кемеровская область вошли в пятерку российских регионов, популярных для горнолыжного отдыха, сообщает ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности курортов у туристов, качества трасс для катания, их доступности и безопасности.

По оценкам агентства, горнолыжные курорты "Роза Хутор" и "Горки Город" в Красной Поляне (Краснодарский край) в зимний сезон 2018-2019 года посетит 1,3 миллиона человек. Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области может принять более 1 миллиона человек.

В десятку лучших российских курортов для горнолыжного отдыха и сноубординга также вошли: комплекс "Сорочаны" в Дмитровском районе Московской области, Домбай в Карачаево-Черкесии, фанпарк "Бобровый лог" в Красноярске, курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, курорт "Игора" в Ленинградской области, курорт "Солнечная долина" в Челябинской области, курорт "Свияжские холмы" под Казанью в Татарстане и курорт "Гора Белая" под Нижним Тагилом в Свердловской области.

По данным экспертов, более 4 миллионов человек в России катается на горных лыжах и сноуборде на трехстах горнолыжных курортах и комплексах. Число любителей этих зимних видов спорта в РФ ежегодно увеличивается на 10%, отметили в агентстве.