В Канаде ученые обнаружили огромную пещеру

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Британской Колумбии во время проведения съемки с вертолетов группа геологов сделала неожиданное открытие. Члены экипажа обнаружили огромную пещеру, сообщает Live Science.

В заповеднике Уэллс-Грей был обнаружен вход в пещеру диаметром 100 метров. Ее глубина, по самым скромным подсчетам, 135 метров. Биолог, который был на борту вертолета, окрестил пещеру "ямой Сарлакка", так как она напомнила ему логово, где жили персонажи из "Звездных войн", именовавшиеся Сарлакками.

"Это очень важная находка для Канады", — сказал археолог Джон Поллак, один из ученых, исследовавших пещеру.

Неофициальное название пещеры — "яма Сарлакка" — уже прижилось, но представители Британской Колумбии планируют опросить коренное население и выбрать название пещеры.