Ленинградскую область в 2018 году посетили около трех миллионов туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Около 3 миллионов туристов посетили Ленобласть в 2018 году, что на 50% больше показателя прошлого года, сообщил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Мы разработали пятилетнюю программу, реализуются новые проекты, строятся новые объекты туристической инфраструктуры. Ленинградскую область посетили 3 миллиона туристов, рост по сравнению с прошлым годом составил более 50%", — сказал глава региона.
По его словам, приведенная цифра показывает количество "официальных" туристов, которые прибыли через музейные агентства или приехали через туркомпании".
Также губернатор отметил, что в текущем году по направлению событийного туризма Ленинградская область вышла в лидеры России. По его словам, за год в регионе прошло больше тысячи мероприятий, которые были зафиксированы на федеральном уровне. Дрозденко отметил, что ежедневно в регионе проходит не меньше трех событий, которые заслуживают того, чтобы их посетили.
Дрозденко объявил 2018 год в Ленинградской области Годом туризма. Регион является одним из самых востребованных туристами регионов страны. В среднем, ежегодно в Ленинградскую область приезжает около 2 миллионов туристов. Количество объектов культурного наследия в регионе превышает 470 тысяч. Некоторые из них находятся под защитой ЮНЕСКО.
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