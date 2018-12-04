Названы самые популярные железнодорожные маршруты на Новый год

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород – самые востребованные железнодорожные маршруты, сообщает Туту.ру.
В рейтинг этого года не попали Петрозаводск (был на шестой позиции в прошлом году) и Ульяновск (был на восьмом месте). Наоборот, в список лидеров вошли такие города, как Ярославль, Самара и Владимир.
Тройка самых популярных железнодорожных маршрутов за границу – переезды из столицы в Минск, Киев и Брест. В прошлом году на первом месте был Минск, на втором — Таллин (с отправлением из Москвы), а на третьем – поездка из Петербурга в Минск.
Также аналитики сервиса путешествий проанализировали цены на железнодорожные билеты с отправлением с 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года и сравнили их с ценами этого же периода в прошлом году.
Оказалось, что средние цены по всем направлениям и отдельно по России выросли на 4%, а за границу — на 8%. Так, за билет на поезд путешествующие по России платят в среднем 2 500 рублей (в одну сторону). При путешествии за границу траты возрастают до 4 883 рублей.
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