Чартерные авиакомпании увеличили флот и стали вдвое пунктуальней

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. За год российские чартерные авиакомпании, на которые приходится львиная доля перевозки туристов, значительно сократили количество задержанных рейсов и нарастили флот, сообщает АТОР.

В 2018 году уменьшился процент задержек чартерных рейсов на два часа и более. По данным Росавиации, в период высокого летнего туристического сезона (с июня по сентябрь) 2017 года средний процент задержек чартерных рейсов превышал 8%. За этот же период 2018 года аналогичный показатель составил 4%.

Несколько раз непунктуальным перевозчикам было предписано сократить чартерные программы.

В период с января по октябрь 2018 года российские авиакомпании, специализирующиеся на чартерах, значительно увеличили объем такой перевозки.

"В среднем за десять месяцев рост объемов чартерных авиакомпаний составил 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом темпы роста регулярной перевозки за этот же период составляют не более 10–11%", – говорит вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

В высокий летний сезон 2018 года (июнь – сентябрь) российские авиакомпании выполнили 15 622 чартерных рейса. Это почти на 2,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост мог быть больше, но туроператорам приходилось делать корректировки программ в связи со скачками курса рубля по отношению к доллару и евро.