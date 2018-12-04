На Камчатке спасатели вытащили из снега автотуристов, застрявших у вулкана

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Спасатели оказали помощь туристам, которые застряли на автомобиле в снегу в районе вулкана Козельского на Камчатке, сообщает региональное МЧС РФ.
Информация о происшествии поступила вечером 3 декабря. Автомобиль Toyota Hilux Surf застрял в двух километрах от вулкана.
"На выручку гражданам на автомобиле повышенной проходимости "Вепрь" выдвинулся личный состав краевого поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" в количестве трех человек. Через полтора часа спасатели были на месте происшествия. Они вытянули застрявший в снегу автомобиль, а затем сопроводили его до Петропавловска-Камчатского. Медицинская помощь туристам не потребовалась", — говорится в сообщении.
Камчатские спасатели рекомендуют туристам оценивать обстановку и не рисковать без необходимости, двигаясь по бездорожью.
Также спасатели отмечают, что к берегам Камчатки приближается мощный циклон, который начнет оказывать влияние на южные районы края в ночь на 5 декабря. Во время действия циклона МЧС просит не выезжать за пределы населенного пункта и особенно в горную местность.
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