Дубай объявил о почти 250 днях скидок в 2019 году для привлечения туристов

ДУБАЙ, 4 дек — РИА Новости. Дубай объявил об увеличении периодов скидок в 2019 году в целях привлечения туристов в город-эмират, сообщает Arabian Business.

В следующем году число дней, в которые магазины будут предоставлять покупателям разнообразные скидки и выгодные предложения, составит 247. Скидки будут проходить 18 раз в году.

В 2018 году число дней скидок в Дубае составило 178, они прошли 12 раз в году. В 2019 году дополнительно скидки будут объявлены, в частности, в период школьных каникул в России и в китайский Новый год.

Ожидается, что к 2021 году объем сектора розничной торговли в Дубае вырастет по сравнению с текущим годом на 25%, до 160,7 миллиарда дирхамов ОАЭ (около 44 миллиардов долларов), отмечает издание.