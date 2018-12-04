Бесплатный отпуск. Как отдохнуть за счет работодателя

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Поездка на курорт за счет работодателя скоро станет доступной для многих россиян. С первого января меняется законодательство, и компании, оплачивающие сотрудникам отдых на российских курортах, получат налоговые льготы. Кто и где сможет отдохнуть бесплатно — в материале РИА Новости.

Выгодная льгота

Закон, вступающий в силу первого января 2019 года, позволит компаниям, оплачивающим своим сотрудникам турпутевки на российские курорты, вычитать эти расходы при определении базы по налогу на прибыль.

Право на льготу получат только те предприятия, которые финансируют отдых работников на территории России.

Важный момент: оплата отдыха — это не обязанность работодателя, а его право.

Кроме того, он может профинансировать поездку не только сотрудника, но и членов его семьи — супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если ребенок продолжает учиться.

На оплату отдыха каждого человека (и сотрудника, и члена его семьи) компания вправе потратить до 50 тысяч рублей в год. Есть, правда, еще одно ограничение: эти расходы, как и деньги, потраченные на добровольное страхование сотрудников и медицину, не должны превышать шести процентов фонда оплаты труда предприятия.

Что оплатит работодатель

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Пятьдесят тысяч рублей — достаточная сумма для качественного отдыха внутри страны, считает Ирина Гормакова, генеральный директор крупного туроператора, специализирующегося на турах по России. "Мы уже работаем с компаниями, оплачивающими отдых своим работникам, сотрудничаем с санаториями, работающими с юрлицами", — сообщила она.

"Даже сейчас, когда льготного механизма нет, есть работодатели, понимающие значимость предоставления отдыха за счет предприятия", — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он также уверен, что заявленной суммы в 50 тысяч рублей на человека вполне хватит для оплаты путевки, так как средняя стоимость тура по России составляет от 37 до 42 тысяч рублей.

Закон позволяет потратить эти деньги на проживание в отеле или другом объекте размещения, на оплату питания, санаторно-курортное обслуживание и экскурсии. Также из этой суммы может быть оплачена дорога до места отдыха и обратно.

Чтобы отдохнуть бесплатно, самой компании или сотруднику придется воспользоваться услугами турфирмы. Если это сделает организация, она сама рассчитается с туркомпанией, а если приобретением тура займется сотрудник, работодатель возместит ему потраченные средства.

200 тысяч россиян могут отдохнуть бесплатно

Некоторые работодатели оплачивают отдых своим сотрудникам и сейчас, а после вступления закона в силу их число увеличится примерно в два раза, полагают эксперты.

Более 200 тысяч россиян воспользуются законом об отдыхе за счет работодателя в 2019 году, утверждает Юрий Барзыкин. Он поясняет, что сейчас сотрудников, отдыхающих таким образом, около 110 тысяч.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин уточнил, что отдохнуть бесплатно россияне смогут уже в ближайшие новогодние каникулы. Главное, чтобы тур был приобретен в 2019 году.

С белой зарплатой

Среди опций, которые интересуют работников в компенсационном пакете больше всего, льготные путевки — на третьем месте, выяснила компания Superjob. Так ответили 32 процента опрошенных. Больший интерес сотрудников вызывает только возможность обучения за счет фирмы (44 процента) и оплата полиса добровольного страхования (40 процентов).

"Я с удовольствием каждый год езжу в Сочи. Нельзя сказать, что полностью за счет организации, но 21 день в хорошем санатории за пять тысяч рублей — это почти бесплатно, — рассказывает Ольга Кутаева, сотрудник образовательного учреждения. — Если еще и, например, билеты будут бесплатными или экскурсионное обслуживание — прекрасно".

Работник транспортной компании Алексей Воронов также вспоминает о льготных ценах на путевки на юг России. Если работодатель будет их полностью оплачивать, такой отдых окажется более востребованным, говорит он.

Эксперты уверены, что новым законом будут пользоваться преимущественно большие компании, выплачивающие высокую белую зарплату. Малый бизнес вряд ли захочет выводить средства из оборота и тратить деньги на отдых работников.