МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сотрудники аэропортов рассказали о самых странных предметах, которые они находили в чемоданах пассажиров при досмотре, сообщает The Sun.
Работники службы безопасности, осматривая подозрительный багаж, иногда находят там весьма странные вещи. Опасности они не представляют, но эмоции вызывают смешанные. Так, один работник обнаружил в чемодане пассажира несколько початков кукурузы и палку замороженной колбасы. Видимо, пассажир собирался на пикник. А другой сотрудник рассказал, что однажды во время обыска наткнулся на живого паука. Когда существо выползло из сумки, мужчина закричал от испуга.
Также во время досмотра багажа работники аэропорта часто находят различные секс-игрушки. А однажды они обнаружили в чемодане урну с прахом и человеческим черепом. У пассажира были все необходимые документы для транспортировки черепа, но это все равно выглядело странно. Еще при досмотре служащие как-то обнаружили в чемодане садового гнома.
Однажды женщина пыталась пройти через сканнер с целой запеченной курицей в переднем кармане толстовки, выдавая себя за беременную, вспоминают работники аэропорта. Когда ее остановили сотрудники воздушной гавани, она попыталась съесть ее. Это странное решение, видимо она не знала, что курицу можно было просто сдать в багаж.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.