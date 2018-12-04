МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Популярную среди туристов надпись I amsterdam, состоящую из больших красных и белых букв, убрали с площади перед художественным музеем Rijksmuseum (Рейксмюсеум) в Амстердаме.

"Буквы I amsterdam перед Rijksmuseum убрали. С буквами (и прекрасным фоном) было сделано бесчисленное количество фотографий, видео и селфи", — сообщил музей в Twitter.

Местные СМИ сообщают, что с предложением убрать буквы ранее выступила политическая партия "Зеленые левые". По мнению ее представителей, надпись на музейной площади стала "символом денежной машины и массового туризма". Предложение было одобрено большинством в городском совете. Отмечается, что такая же надпись сохранится в других районах города — Nieuw-West и Zuidoost.

"Мы понимаем, что в других районах ценность букв другая", — отмечал представитель "Зеленых левых" в городском совете.