МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Популярную среди туристов надпись I amsterdam, состоящую из больших красных и белых букв, убрали с площади перед художественным музеем Rijksmuseum (Рейксмюсеум) в Амстердаме.
"Буквы I amsterdam перед Rijksmuseum убрали. С буквами (и прекрасным фоном) было сделано бесчисленное количество фотографий, видео и селфи", — сообщил музей в Twitter.
Местные СМИ сообщают, что с предложением убрать буквы ранее выступила политическая партия "Зеленые левые". По мнению ее представителей, надпись на музейной площади стала "символом денежной машины и массового туризма". Предложение было одобрено большинством в городском совете. Отмечается, что такая же надпись сохранится в других районах города — Nieuw-West и Zuidoost.
"Мы понимаем, что в других районах ценность букв другая", — отмечал представитель "Зеленых левых" в городском совете.
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