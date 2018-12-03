Курорты России в новогодние праздники примут рекордное число туристов

ГОРКИ, 3 дек — РИА Новости. Российские курорты в новогодние праздники могут посетить 7,7 миллиона туристов, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

Тема развития туризма в России была поднята на традиционном совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Во время школьных каникул мы ожидаем, что число туристов на российских курортах превысит 7,7 миллиона человек. Это наш исторический рекорд, с одной стороны, но с другой стороны, мы к нему уже подготовлены", — сообщила Голодец. По ее словам, только Сочи в период зимних каникул примет более 350 тысяч туристов, свыше 120 тысяч посетят курорты Карачаево-Черкесии, также популярными направлениями станут Кемеровская, Ленинградская, Мурманская, Сахалинская области и другие регионы РФ.

Голодец заверила, что во время зимних каникул детям будут представлены новые исторические и образовательные экскурсии.