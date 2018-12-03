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Курорты Красной поляны "Роза Хутор" и "Газпром" вводят единый ски-пасс
12:1903.12.2018
(обновлено:12:46 03.12.2018)
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Отдыхающие на канатной дороге на горном курорте Роза хутор в Красной поляне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОДАР, 3 дек — РИА Новости. Курорты "Роза Хутор" и "Газпром" в Красной поляне в Сочи вводят в сезоне 2018/2019 единый ски-пасс на 135 километров своих трасс, сообщается в совместном релизе курортов.

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© РИА Новости / Нина Зотина
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"Событие, которого ждали тысячи туристов, свершится в зимнем сезоне 2018-2019. Курорты "Роза Хутор" и Горно-туристический центр "Газпром" подписали договор о введении единого ски-пасса. Теперь горнолыжники и сноубордисты смогут кататься на трассах двух горных курортов в Сочи, купив всего один билет по фиксированной цене… По единому ски-пассу будет доступно 135 километров трасс", — говорится в их совместном релизе.

Отмечается, что решение о введении единого ски-пасса для горных курортов Сочи было принято в январе 2017 года по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Как отмечается в релизе, инфраструктура и трассы каждого из двух курортов имеют свои особенности и преимущества, и если раньше туристам в течение одного дня приходилось отдавать предпочтение склонам конкретного комплекса или при переходе на другой курорт снова покупать ски-пасс, то с этого года всё значительно упрощается. Ски-пассы будут продаваться по нескольким тарифам: дневному, сезонному и на несколько дней. Приобрести их можно будет в кассах обоих курортов.

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© REUTERS / Jose Manuel Ribeiro
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Уточняется, что в будущем единый ски-пасс будет действовать на всех горных курортах Сочи — ГТЦ "Газпром", "Роза Хутор", "Горки Город". "Единую зону катания планируется создать за счет строительства дополнительных канатных дорог, которые соединят трассы всех курортов на хребте Аибга. Попасть на плато Псехако, где находятся трассы "Лаура" Горно-туристического центра "Газпром", туристы могут по канатной дороге "3S", которая следует от нижней станции "Альпика", — говорится в сообщении.

Горнолыжный сезон в этом году в Красной Поляне стартовал 1 декабря. Первым запустил свои верхние трассы в зоне "Цирк-2" "Горки Город", 14 декабря планирует открыть катание "Роза Хутор", примерно в это же время — ГТЦ "Газпром".

Как отмечал ранее губернатор Вениамин Кондратьев, в новогодние каникулы горноклиматические курорты Сочи примут не менее 360 тысяч гостей. По его словам, в этом году уровень загрузки номерного фонда достигнет 100%.

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