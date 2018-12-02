В Париже рассказали об убытках туристического бизнеса из-за протестов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Количество отмененных заказов в гостиницах Парижа в связи с начавшимися 17 ноября протестами "желтых жилетов" может достигнуть 50%, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава Национального профсоюза владельцев гостиниц, рестораторов, владельцев кафе и кейтеринг-компаний Марсель Бенезе.

По словам Бенезе, гостинично-ресторанный бизнес Франции терпит серьезные убытки и "справиться с этим будет очень сложно". Последствия протестов сильнее всего отразятся на таких крупных городах, как Авиньон, Монпелье и Тулуза.

"Многие люди раньше времени освобождают номера, чтобы уехать в Лондон, в Германию или в Испанию", — отметил Бенезе.

По его словам, единственные, кому эти демонстрации приносят выгоду — это "такие платформы, как Amazon", с помощью которых французы делают покупки к рождественским праздникам за неимением доступа к магазинам, отмечает телеканал.

Тем не менее, глава профсоюза не винит во всем участников демонстраций. "На мой взгляд, у них есть право быть услышанными, но на данный момент пора президенту взять слово, чтобы разрешить эту ситуацию", — заявил Бенезе.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже.

В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.