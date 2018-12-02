Тревизо вместо Венеции. Двенадцать недооцененных туристами городов Европы

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экскурсионные поездки в Европу популярны круглый год. Однако туристам, уже побывавшим во всех столицах, стоит внимательнее присмотреться к не столь известным, но не менее интересным городам. О родине тирамису, городе гномов-краснолюдков и колыбели Португалии — в материале РИА Новости.
Пловдив, Болгария
Пловдив — второй по величине город Болгарии. По одной из версий, это старейший город Европы, первые поселения здесь возникли примерно в 1200 году до нашей эры.
Но российским туристам Пловдив известен прежде всего "Алешей" — памятником советскому солдату-освободителю (посвященная ему песня до 1989 года считалась гимном города).
"Когда поднимаешься по ступеням к памятнику, напеваешь про себя: "Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат", — рассказывает Яна Соколовская из Москвы. — Наверху захватывает дух — величественная фигура солдата, превосходный вид на город, открывающийся перед тобой как на ладони! Я советую побывать здесь минимум дважды — днем и ночью, панорама того стоит!"
Тревизо, Италия
Сорок километров, отделяющих Тревизо от Венеции, преодолевает далеко не каждый турист, а зря. Этот городок, как утверждают местные, — родина тирамису: знаменитый многослойный десерт здесь подают практически в каждом кафе и ресторане.
А на сытый желудок еще интересней могут быть прогулки по достопримечательностям, которых в Тревизо достаточно: крепостные стены с тремя сохранившимися входами, церковь Святого Франциска XIII века, а также городская площадь, украшенная башней начала того же XIII века.
Любек, Германия
Теперь о родине еще одной сладости — марципана, которому посвящен целый музей и витрины многочисленных магазинов и кафе. Кажется, в любом месте Любека к чаю или кофе подают измельченный в муку миндаль и сахарный сироп. А еще это бывшая столица Ганзы — союза торговых городов Европы XII-XVII веков и родина нобелевского лауреата по литературе Томаса Манна.
Вроцлав, Польша
Вроцлав, наверное, один из самых сказочных городов Польши, где на каждые полторы тысячи жителей приходится по гному-краснолюдку. Их около четырехсот, фигурки разбросаны по городу, но нет повторяющихся: у каждого свое имя, профессия и даже биография.
"Музеи, каналы, мосты, церкви, знаменитые гномы… По Вроцлаву можно ходить долго. Главное, чтобы была хорошая погода, но во Вроцлаве даже зимой тепло", — рассказывает Станислав Петров из Москвы.
Марибор, Словения
"Если вы впервые попали в Европу и первым местом вашей высадки стал Марибор, то вы будете поражены грандиозностью собора Иоанна Крестителя", — говорит Михаил Соколов из Москвы.
Но самое известное в этом месте — даже не памятники архитектуры, а старейшая в мире виноградная лоза, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на приличный возраст — около 450 лет — она до сих пор плодоносит. Вино из ее винограда можно купить в расположенном рядом "Доме у старой лозы".
Гимарайнш, Португалия
Гимарайнш, так же как и словенский Марибор, был назван культурной столицей Европы 2012 года. Город считается колыбелью Португалии, о чем гласит надпись на главных воротах. Основная достопримечательность — замок Гимарайнш, построенный в X веке, в нем жил граф Генрих Бургундский.
Эгер, Венгрия
Эгер для жителей Европы ассоциируется, в первую очередь, с лечебным туризмом — здешними водами лечились еще в Средние века. Сейчас каждый желающий может посетить турецкую баню, построенную в начале XVII века.
История города связана с успешной обороной крепости во время турецкого нашествия в 1552 году. Турки взяли город только в 1596-м (Эгер вошел в состав Османской империи на 90 лет).
Сьон, Швейцария
На месте, где расположен Сьон, люди жили еще в эпоху неолита. В силу удачного географического расположения город считается одним из самых солнечных в Швейцарии. Если хотите посмотреть на загорающих швейцарцев, — вам сюда.
Приятный бонус для любителей классической музыки: в крепости-базилике можно услышать один из самых старых действующих органов в мире.
Нант, Франция
Писатель Жюль Верн, самый известный уроженец этих мест, отличался ярким воображением, благодаря чему и стал основоположником жанра научной фантастики. Сегодня его родной Нант предлагает гостям знаменитого парка Иль де Нант включить воображение и почувствовать себя в диковинном мире, населенном деревянными слонами высотой с трехэтажный дом, гигантскими пауками и каруселями с механическими монстрами.
Осиек, Хорватия
В Хорватии предпочитают варить и пить светлое легкое пиво. Поклонникам темных сортов — прямая дорога в Осиек, где находится самая старая пивоварня Хорватии, основанная в 1687 году.
Желающим сочетать гастрономический и экскурсионный туризм здесь не придется скучать: в архитектуре города широко представлены стиль барокко и довольно редкий в мире сецессион — с вытянутыми линиями, мозаиками и скульптурами.
Сеговия, Испания
Сеговия, основанная римлянами в 80 году до нашей эры, считается одним из трех (вместе с Толедо и Авилой) городов-музеев, расположенных вблизи испанской столицы.
Исторический центр Сеговии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе символов города — римский акведук, один из самых длинных в Западной Европе.
А крепость Алькасар стала прообразом замка в диснеевском мультфильме "Золушка".
Брага, Португалия
В Брагу приезжают ради двух вещей: корриды, отличающейся большей гуманностью, чем испанская, так как в финале быка не убивают, и церкви Христа на Голгофе. К ней ведет лестница причудливой формы длиной 116 метров.
Здесь местные жители часто устраивают тренировки на выносливость, а большинство туристов поднимаются на фуникулере за один евро.
"Церковь Христа на Голгофе надо видеть — уникальные впечатления даже для неверующего человека, — говорит Марина Кожевникова из Краснодара. — Советую посетить парк, расположенный за зданием: огромные валуны создают там какую-то мистическую атмосферу".
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