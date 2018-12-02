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Тревизо вместо Венеции. Двенадцать недооцененных туристами городов Европы
08:0002.12.2018
(обновлено:08:06 02.12.2018)
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Женщина - путешественник
© Depositphotos / frantic00

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экскурсионные поездки в Европу популярны круглый год. Однако туристам, уже побывавшим во всех столицах, стоит внимательнее присмотреться к не столь известным, но не менее интересным городам. О родине тирамису, городе гномов-краснолюдков и колыбели Португалии — в материале РИА Новости.

Пловдив, Болгария

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Пловдив, Болгария
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis /
Пловдив, Болгария

Пловдив — второй по величине город Болгарии. По одной из версий, это старейший город Европы, первые поселения здесь возникли примерно в 1200 году до нашей эры.

Девушка на горнолыжном курорте
© Depositphotos / logoff
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Но российским туристам Пловдив известен прежде всего "Алешей" — памятником советскому солдату-освободителю (посвященная ему песня до 1989 года считалась гимном города).

"Когда поднимаешься по ступеням к памятнику, напеваешь про себя: "Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат", — рассказывает Яна Соколовская из Москвы. — Наверху захватывает дух — величественная фигура солдата, превосходный вид на город, открывающийся перед тобой как на ладони! Я советую побывать здесь минимум дважды — днем и ночью, панорама того стоит!"

Тревизо, Италия

© Depositphotos / petejeffТревизо, Италия
© Depositphotos / petejeff
Тревизо, Италия

Сорок километров, отделяющих Тревизо от Венеции, преодолевает далеко не каждый турист, а зря. Этот городок, как утверждают местные, — родина тирамису: знаменитый многослойный десерт здесь подают практически в каждом кафе и ресторане.

Город Рим. Архивное фото.
© Fotolia / francescopaoli
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А на сытый желудок еще интересней могут быть прогулки по достопримечательностям, которых в Тревизо достаточно: крепостные стены с тремя сохранившимися входами, церковь Святого Франциска XIII века, а также городская площадь, украшенная башней начала того же XIII века.

Любек, Германия

CC BY-SA 3.0 / Arne List / Любек, Германия
CC BY-SA 3.0 / Arne List /
Любек, Германия

Теперь о родине еще одной сладости — марципана, которому посвящен целый музей и витрины многочисленных магазинов и кафе. Кажется, в любом месте Любека к чаю или кофе подают измельченный в муку миндаль и сахарный сироп. А еще это бывшая столица Ганзы — союза торговых городов Европы XII-XVII веков и родина нобелевского лауреата по литературе Томаса Манна.

Вроцлав, Польша

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВид на центральную часть Вроцлава с башни костела святой Эльжбеты
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на центральную часть Вроцлава с башни костела святой Эльжбеты

Вроцлав, наверное, один из самых сказочных городов Польши, где на каждые полторы тысячи жителей приходится по гному-краснолюдку. Их около четырехсот, фигурки разбросаны по городу, но нет повторяющихся: у каждого свое имя, профессия и даже биография.

"Музеи, каналы, мосты, церкви, знаменитые гномы… По Вроцлаву можно ходить долго. Главное, чтобы была хорошая погода, но во Вроцлаве даже зимой тепло", — рассказывает Станислав Петров из Москвы.

Марибор, Словения

CC BY-SA 3.0 / Snowdog / Марибор, Словения
CC BY-SA 3.0 / Snowdog /
Марибор, Словения

"Если вы впервые попали в Европу и первым местом вашей высадки стал Марибор, то вы будете поражены грандиозностью собора Иоанна Крестителя", — говорит Михаил Соколов из Москвы.

Но самое известное в этом месте — даже не памятники архитектуры, а старейшая в мире виноградная лоза, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на приличный возраст — около 450 лет — она до сих пор плодоносит. Вино из ее винограда можно купить в расположенном рядом "Доме у старой лозы".

Гимарайнш, Португалия

CC BY 2.0 / Feliciano Guimarães / Гимарайнш, Португалия
CC BY 2.0 / Feliciano Guimarães /
Гимарайнш, Португалия

Гимарайнш, так же как и словенский Марибор, был назван культурной столицей Европы 2012 года. Город считается колыбелью Португалии, о чем гласит надпись на главных воротах. Основная достопримечательность — замок Гимарайнш, построенный в X веке, в нем жил граф Генрих Бургундский.

Эгер, Венгрия

CC BY 2.5 / magnoka / Эгер, Венгрия
CC BY 2.5 / magnoka /
Эгер, Венгрия

Эгер для жителей Европы ассоциируется, в первую очередь, с лечебным туризмом — здешними водами лечились еще в Средние века. Сейчас каждый желающий может посетить турецкую баню, построенную в начале XVII века.

История города связана с успешной обороной крепости во время турецкого нашествия в 1552 году. Турки взяли город только в 1596-м (Эгер вошел в состав Османской империи на 90 лет).

Сьон, Швейцария

CC0 / / Сьон, Швейцария
CC0 / /
Сьон, Швейцария

На месте, где расположен Сьон, люди жили еще в эпоху неолита. В силу удачного географического расположения город считается одним из самых солнечных в Швейцарии. Если хотите посмотреть на загорающих швейцарцев, — вам сюда.

Приятный бонус для любителей классической музыки: в крепости-базилике можно услышать один из самых старых действующих органов в мире.

Нант, Франция

CC BY-SA 3.0 / Eric Brosselin / Нант, Франция
CC BY-SA 3.0 / Eric Brosselin /
Нант, Франция
Олень на стене в пещере Анье II, Сона и Луара, Франция
© Фото : Christian Hoyer, Floss working group, University of Tübingen
Во Франции нашли наскальные рисунки Ледникового периода

Писатель Жюль Верн, самый известный уроженец этих мест, отличался ярким воображением, благодаря чему и стал основоположником жанра научной фантастики. Сегодня его родной Нант предлагает гостям знаменитого парка Иль де Нант включить воображение и почувствовать себя в диковинном мире, населенном деревянными слонами высотой с трехэтажный дом, гигантскими пауками и каруселями с механическими монстрами.

Осиек, Хорватия

CC BY-SA 4.0 / Predrag Ivankovic Pjer / Осиек, Хорватия
CC BY-SA 4.0 / Predrag Ivankovic Pjer /
Осиек, Хорватия

В Хорватии предпочитают варить и пить светлое легкое пиво. Поклонникам темных сортов — прямая дорога в Осиек, где находится самая старая пивоварня Хорватии, основанная в 1687 году.

Вид на бухту и Крепость Ловриенац в городе Дубровник
© Fotolia / PackShot
Жители Дубровника страдают от наплыва фанатов сериала "Игра престолов"

Желающим сочетать гастрономический и экскурсионный туризм здесь не придется скучать: в архитектуре города широко представлены стиль барокко и довольно редкий в мире сецессион — с вытянутыми линиями, мозаиками и скульптурами.

Сеговия, Испания

CC0 / Pixabay/ cascalheira / Сеговия, Испания
CC0 / Pixabay/ cascalheira /
Сеговия, Испания

Сеговия, основанная римлянами в 80 году до нашей эры, считается одним из трех (вместе с Толедо и Авилой) городов-музеев, расположенных вблизи испанской столицы.

Исторический центр Сеговии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе символов города — римский акведук, один из самых длинных в Западной Европе.

А крепость Алькасар стала прообразом замка в диснеевском мультфильме "Золушка".

Брага, Португалия

CC BY 2.0 / Gabriele Iuvara / Брага, Португалия
CC BY 2.0 / Gabriele Iuvara /
Брага, Португалия

В Брагу приезжают ради двух вещей: корриды, отличающейся большей гуманностью, чем испанская, так как в финале быка не убивают, и церкви Христа на Голгофе. К ней ведет лестница причудливой формы длиной 116 метров.

Здесь местные жители часто устраивают тренировки на выносливость, а большинство туристов поднимаются на фуникулере за один евро.

"Церковь Христа на Голгофе надо видеть — уникальные впечатления даже для неверующего человека, — говорит Марина Кожевникова из Краснодара. — Советую посетить парк, расположенный за зданием: огромные валуны создают там какую-то мистическую атмосферу".

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