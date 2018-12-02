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Город роз, чурчхелы и специй. Окрестности древнего Кутаиси
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Кутаиси – спокойный, уютный город в западной части Грузии, расположенный на двух берегах реки Риони. Его называют городом роз, они цветут там повсюду.

Археологические раскопки доказывают, что город был основан в VI-V веке до нашей эры, хотя документальная история Кутаиси датирована II веком до нашей эры.

Гелатский монастырь, Храм Баграта, холм Укимериони, старинные улочки и местный рынок – обязательные места для прогулок туристов. Прямой перелет из Москвы в Кутаиси и обратно обойдется им примерно в тринадцать тысяч рублей, с пересадкой – почти в два раза дороже.

Пейзажи города и его окрестностей — в фотоленте РИА Новости.

Канатная дорога в Кутаиси
Граффити в центре города Кутаиси
Гелатский монастырь 12 века в Кутаиси
Уличная торговля в Кутаиси
Река Риони в Кутаиси
Барельеф на фасаде дома в Кутаиси
Скульптурная композиция на Белом мосту в Кутаиси
Вид на Кутаиси с холма Укимериони
Молодые люди на холме Укимериони в Кутаиси
Молодожены на холме Укимериони в Кутаиси
Магазины на одной из улиц Кутаиси
Храм Баграта (Успения Пресвятой Богородицы) в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанатная дорога в Кутаиси соединяет Старый Город с парком имени Габашвили и проходит над бурной рекой Риони. Из кабинок открывается прекрасный вид на окрестности.Канатная дорога в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канатная дорога в Кутаиси соединяет Старый Город с парком имени Габашвили и проходит над бурной рекой Риони. Из кабинок открывается прекрасный вид на окрестности.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМногие дома в центре Кутаиси украшены граффити. Причем это не просто надписи, а настоящие произведения искусства, над которыми художники трудились не один час.Граффити в центре города Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Многие дома в центре Кутаиси украшены граффити. Причем это не просто надписи, а настоящие произведения искусства, над которыми художники трудились не один час.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГелатский монастырь - одна из самых значительных средневековых построек в Грузии - расположен в одиннадцати километрах от Кутаиси. Он основан в XII веке царем Давидом IV Строителем и состоит из большого храма Рождества Богородицы, двух небольших храмов, звонницы и академии.Гелатский монастырь 12 века в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Гелатский монастырь - одна из самых значительных средневековых построек в Грузии - расположен в одиннадцати километрах от Кутаиси. Он основан в XII веке царем Давидом IV Строителем и состоит из большого храма Рождества Богородицы, двух небольших храмов, звонницы и академии.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа улицах города много торговцев. У них можно купить отличные сувениры для друзей и традиционные грузинские продукты - сыры, орехи, фрукты, чурчхелу.Уличная торговля в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На улицах города много торговцев. У них можно купить отличные сувениры для друзей и традиционные грузинские продукты - сыры, орехи, фрукты, чурчхелу.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРиони – одна из крупнейших рек Закавказья, на языке сванов – «большая река». Она делит Кутаиси на две части - Левобережье и Правобережье. В черте города река быстрая и мутная, она считается лучшей в стране для рафтинга.Река Риони в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Риони – одна из крупнейших рек Закавказья, на языке сванов – «большая река». Она делит Кутаиси на две части - Левобережье и Правобережье. В черте города река быстрая и мутная, она считается лучшей в стране для рафтинга.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРынок – самое колоритное место в любом грузинском городе. Помимо овощей и фруктов там стоит купить чурчхелу с фундуком, орехи, специи и свежий лаваш. А потом любоваться барельефом на здании главного рынка Кутаиси.Барельеф на фасаде дома в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Рынок – самое колоритное место в любом грузинском городе. Помимо овощей и фруктов там стоит купить чурчхелу с фундуком, орехи, специи и свежий лаваш. А потом любоваться барельефом на здании главного рынка Кутаиси.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБелый мост - один из семи, соединяющих берега Риони. Он пешеходный, и считается самым красивым в Кутаиси. На перилах моста находится скульптура бронзового мальчика, держащего две шляпы. Это герой картины Эльдара Шенгелая «Необыкновенная выставка».Скульптурная композиция на Белом мосту в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Белый мост - один из семи, соединяющих берега Риони. Он пешеходный, и считается самым красивым в Кутаиси. На перилах моста находится скульптура бронзового мальчика, держащего две шляпы. Это герой картины Эльдара Шенгелая «Необыкновенная выставка».
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкС холма Укимериони открывается прекрасный вид на Кутаиси.Вид на Кутаиси с холма Укимериони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С холма Укимериони открывается прекрасный вид на Кутаиси.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМолодежь Кутаиси любит приезжать на холм Укимериони, чтобы зайти в Храм Баграта, отдохнуть и сфотографироваться.Молодые люди на холме Укимериони в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Молодежь Кутаиси любит приезжать на холм Укимериони, чтобы зайти в Храм Баграта, отдохнуть и сфотографироваться.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМолодожены со всей Грузии приезжают на холм Укимериони и фотографируются возле Храма Баграта.Молодожены на холме Укимериони в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Молодожены со всей Грузии приезжают на холм Укимериони и фотографируются возле Храма Баграта.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЕсли проголодаетесь, можно отведать настоящих грузинских лепешек из тандыра на улицах Кутаиси.Магазины на одной из улиц Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Если проголодаетесь, можно отведать настоящих грузинских лепешек из тандыра на улицах Кутаиси.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкХрам Баграта (или Собор Успения Пресвятой Богородицы) – это символ объединенной Грузии. Он был построен на холме Укимериони в 1003 году. Долгое время храм был разрушен, его восстановили лишь несколько лет назад.Храм Баграта (Успения Пресвятой Богородицы) в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Храм Баграта (или Собор Успения Пресвятой Богородицы) – это символ объединенной Грузии. Он был построен на холме Укимериони в 1003 году. Долгое время храм был разрушен, его восстановили лишь несколько лет назад.
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