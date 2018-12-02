Город роз, чурчхелы и специй. Окрестности древнего Кутаиси

Кутаиси – спокойный, уютный город в западной части Грузии, расположенный на двух берегах реки Риони. Его называют городом роз, они цветут там повсюду.

Археологические раскопки доказывают, что город был основан в VI-V веке до нашей эры, хотя документальная история Кутаиси датирована II веком до нашей эры.

Гелатский монастырь, Храм Баграта, холм Укимериони, старинные улочки и местный рынок – обязательные места для прогулок туристов. Прямой перелет из Москвы в Кутаиси и обратно обойдется им примерно в тринадцать тысяч рублей, с пересадкой – почти в два раза дороже.

Пейзажи города и его окрестностей — в фотоленте РИА Новости.