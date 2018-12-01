Названы лучшие пляжи мира

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупнейшее канадское туристическое агентство составило рейтинг ста лучших пляжей мира, сообщает The Sun.

Первое место занял пляж Навайо на острове Закинф в Греции.

На второй строчке расположился пляж Уайтхэвен в Австралии.

Третье место занял Затерянный пляж в Эль-Нидо, Филиппины.

На четвертом месте оказался бразильский пляж Прайя-до-Санчо в штате Пернамбуку, а на пятом — пляж Тулум в Мексике.

В десятку также вошли Грейс Бэй (Теркс и Кайкос), Севен Майл (Ямайка), Анс Сурс д'Аржан (Сейшельские отсрова), Майя Бэй (Таиланд) и Варадеро (Куба).

При составлении рейтинга учитывались мнения тысячи профессиональных путешественников, которые побывали в 165 странах по всему миру.