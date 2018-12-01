Российские сенаторы готовы поддержать развитие арктического туризма

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сенаторы выступают за включение в законодательство, регулирующее вопросы развития Арктики, такого перспективного направления, как туризм. В настоящее время спрос путешественников на поездки в Арктику растет, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В арктическом законодательстве должно найти отражение развитие туристической отрасли. Среди туристов растет спрос на такие услуги. Морские путешествия в Арктику пользуются все большей популярностью. Только в прошлом году число посетителей национального парка "Русская Арктика", в который входит архипелаг Земля Франца Иосифа, выросло более чем на 16%", — заявил он, выступая в Москве на IV Международном арктическом правовом форуме.

Клишас напомнил, что стратегия развития Арктики также предусматривает развитие арктического туризма и создание системы его финансовой поддержки.

"Безусловно, должны быть учтены специфические условия арктических территорий. Прежде всего таких, как особая экологическая уязвимость окружающей природной среды, экстремальные природно-климатические условия, прибрежность и труднодоступность этой зоны, наличие Северного морского пути, необходимость сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера", — подчеркнул глава комитета.