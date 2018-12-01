МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Данные постояльцев отелей крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International, которые пользовались ее услугами на территории России, вероятно, тоже оказались доступны злоумышленникам после кибератаки на отели Starwood, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Marriott, в состав которой входит Starwood, сообщила 30 ноября, что полторы недели назад, 19 ноября зафиксировала "неавторизованный доступ" к базе данных гостей. Компания полагает, что в ней хранилась информация примерно о 500 миллионах клиентов, которые бронировали отели Starwood. При этом данные о 327 миллионах посетителей включали имена, почтовые адреса, номера телефонов, электронные адреса, паспортные данные, даты рождения, пол, сведения о въезде и выезде.

Собеседник агентства считает, что при таких объемах утечки информации можно сделать вывод, что это коснулось всей гостиничной сети Marriott International. "В таком случае клиенты московских и российских отелей Marriott также могли оказаться в списках похищенных данных, так как у отелей существует общая система лояльности, по которой клиенты сети пользуются определенными бонусами в отелях по всему миру", — сказал Прасов.

Он уточнил, что гостиничные системы сравнительно редко подвергаются взломам со стороны хакеров, так как их больше интересуют платежные системы. "На моей памяти за последние пять лет покушений на клиентские сети отелей было совсем немного", — добавил эксперт.

"На мой взгляд, подобные инциденты чаще происходят не в России, а за рубежом, так как интереснее взламывать глобальные базы данных отельных гигантов, которые в России представлены еще не очень широко. Российские локальные сети не настолько велики, чтобы они вызывали повышенное внимание злоумышленников. Поэтому чисто российские гостиничные предприятия гораздо менее подвержены подобным атакам", — пояснил он.

На территории России действуют восемь отелей крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International. В Москве их четыре, остальные — в Краснодаре, Новосибирске, Воронеже и Красной Поляне.