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На родине Красной тетушки. Самые необычные места Китая
08:0001.12.2018
(обновлено:08:26 01.12.2018)
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Торжественные мероприятия в Цюйфу в Храме Конфуция
© РИА Новости / Светлана Баева

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Красная почта и местный Голливуд, "Родина Красной тетушки", — Китай, чьи граждане с удовольствием посещают в России революционно-исторические объекты и Мавзолей, старается и россиян привлечь к своим патриотическим памятникам. Некоторые из них действительно необычны и способны заинтересовать даже иностранцев. О том, как объединить в одной поездке священную гору, дом Конфуция, море и русскую улицу, — в материале РИА Новости.

Колыбель первых цивилизаций

© РИА Новости / Светлана БаеваГород Цзинань, Китай
© РИА Новости / Светлана Баева
Город Цзинань, Китай

Провинция Шаньдун, восточный регион Китая, — это территории, где "живут боги", земли, связанные с Конфуцием, и, наконец, места экскурсионного, оздоровительного и пляжного отдыха.

Россиянам Шаньдун малоизвестна, хотя добраться сюда очень просто. Например, российская авиакомпания летает из московского аэропорта Жуковский в столицу провинции город Цзинань, китайская — из Шереметьево в главный портовый город Циндао. Длительность перелета — восемь-девять часов. А между этими городами много интересного.

© РИА Новости / Светлана БаеваКатание на лодках в парке города Цзинань в Китае
© РИА Новости / Светлана Баева
Катание на лодках в парке города Цзинань в Китае

Цзинань считается колыбелью одной из первых цивилизаций Китая. Именно тут была возведена Великая стена Ци — от Цзинаня и до Циндао. Строительство началось весной 685 года до нашей эры (еще до Великой Китайской стены) — так государство Ци хотело защититься от королевства Чу.

Вода и небоскребы

© РИА Новости / Светлана БаеваГород Цзинань, Китай
© РИА Новости / Светлана Баева
Город Цзинань, Китай

Первое, чем удивляют эти провинциальные города Китая, — небоскребы. Причем людей на улицах того же Цзинаня немного, а если отойти от небоскребов в центр, видишь, что здесь нашлось место и большим паркам. "Цзинань — город источников. Их 800, в том числе 135 находятся в центральном парке", — рассказывает гид-экскурсовод Миша (Ван Лей). Российское имя, по его словам, он взял в честь друга, который когда-то в Москве спас ему жизнь, вытащив из пруда в районе МГУ, — с тех пор Миша не любит купаться.

© РИА Новости / Светлана БаеваКитай, город Цзинань, парк
© РИА Новости / Светлана Баева
Китай, город Цзинань, парк

В озере Даминху в парке течет вода из источников, и в нем никто не купается. Люди приходят с канистрами. Кто-то берет воду из источников (самый известный называется Черный Тигр), кто-то — прямо из озера или бассейна. 

© РИА Новости / Светлана БаеваГорожане набирают воду в источниках в парке Цзинаня (Китай)
© РИА Новости / Светлана Баева
Горожане набирают воду в источниках в парке Цзинаня (Китай)

На всю страну известен термальный источник Баоту. "Вода в нем мягкая и сладковатая на вкус, идеальна для питья и приготовления чая", — уверяют в турфирмах. Стоит продегустировать.

Тяжелый завтрак

© РИА Новости / Светлана БаеваСервировка завтрака в гостинице в Китае
© РИА Новости / Светлана Баева
Сервировка завтрака в гостинице в Китае
Квартал Дунмэнь в Шэньчжэне, Китай
© РИА Новости / Артур Александров
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Оголяют животы и пьют текилу стаканами: чего не надо пугаться в Китае

Чай в Китае любят, а вот с кофе возможны трудности. Это стало понятно в первое же утро в одной из лучших гостиниц Цзинаня. Китайский утренний шведский стол поразил обилием алкоголя: вино, водка, пиво и местные настойки на травах и корнях в огромных колбах. Их можно случайно принять за травяной чай. Ошибаться не стоит, крепость — 53 градуса. При этом обычный черный кофе на завтраке сложно найти — разве что приторно сладкий "три в одном".

Гиды рассказывают, что сами китайцы из алкогольных напитков предпочитают пиво и водку, а вот вино не любят. Хотя виноградники в Китае есть, и местное сухое красное вполне приятное.

Кто самый богатый

© РИА Новости / Светлана БаеваТоржественные мероприятия в Цюйфу в храме Конфуция
© РИА Новости / Светлана Баева
Торжественные мероприятия в Цюйфу в храме Конфуция

"Как вы думаете, кто в Китае богаче: врач, учитель или полицейский?" — спрашивает туристов экскурсовод Миша. Оказывается, учитель. Это была подводка к рассказу об одном из главных исторических мест в провинции Шаньдун — городу Цюйфу. Там сразу три конфуцианские святыни: храм, усадьба и кладбище Конфуция (занесены ЮНЕСКО в Список мирового культурного наследия).

Гид поясняет, что "Кон" — это имя, а "фуций" — звание: учитель. Точнее, Конфуций — это латинское производное от Кун фу‑цзы: "Учитель Кун". "Он первым стал преподавать бедным, первым написал законы для государства и человека", — говорит Миша — Ван Лей.

© РИА Новости / Светлана БаеваТоржественные мероприятия в Цюйфу в храме Конфуция
© РИА Новости / Светлана Баева
Торжественные мероприятия в Цюйфу в храме Конфуция

Храм Конфуция построен в 478 году до нашей эры — после смерти философа.

Тут можно увидеть интересный ритуал: как чиновники поступают в школу Конфуция и отдают ему дань уважения.

Голова бога

© РИА Новости / Светлана БаеваНа горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае
© РИА Новости / Светлана Баева
На горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае
Кадр из фильма Проклятие золотого цветка
© Beijing New Picture Film Co. (2006)
"Восточный Голливуд" и горы из "Аватара": самые интересные парки Китая

По дороге из Цзинаня в Цюйфу не стоит сразу спешить к Конфуцию: между этими городами находится Тайшань — одна из священных гор. Всего в Китае их пять. Творец Вселенной, бог Паньгу, распался на пять частей. Тайшань — это голова. Сюда каждый год ездят чиновники поговорить с богами. Даосы считают, что эти горы связывают небо и землю. На Тайшане стоят храм Голубого Облака, посвященный богине горы, храм Священной Скалы с залом Тысячи Будд, храм Священного Тигра и другие. Здесь собираются приверженцы трех главных учений Китая — конфуцианства, даосизма, буддизма. Высшая точка Тайшаня — пик Нефритового Императора.

Подняться на гору можно двумя способами.

© РИА Новости / Светлана БаеваЛестница, ведущая на гору Тайшань
© РИА Новости / Светлана Баева
Лестница, ведущая на гору Тайшань

Традиционным — пешком (именно его предпочитают местные). Подъем занимает примерно шесть часов.

© РИА Новости / Светлана БаеваФуникулер на горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае
© РИА Новости / Светлана Баева
Фуникулер на горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае

Или на фуникулере: над пропастью с потрясающими видами.

Китайский Петербург

© РИА Новости / Светлана БаеваОткрытие улицы в русском стиле в городе Линьи (Китай)
© РИА Новости / Светлана Баева
Открытие улицы в русском стиле в городе Линьи (Китай)

Знакомство с "красным" и современным Китаем началось в Линьи. Переводится название очень просто: "Город рядом с рекой И". Это "китайский Петербург" с большими и красивыми набережными.

Здесь во время Японо-китайской войны (1937-1945) активно действовали партизаны. Недавно в центре города в мемориальном Музее революции открылась красная почта — в память о той, что была во время войны. Теперь оттуда любой желающий может отправить письмо в характерном конверте. Обещают, что в Россию послание придет за две недели.

© РИА Новости / Светлана БаеваОткрытие красной почты в городе Линьи (Китай)
© РИА Новости / Светлана Баева
Открытие красной почты в городе Линьи (Китай)

В этом же музее вам расскажут о "вечных невестах" — девушках, так и не дождавшихся возлюбленных с фронта.

Еще в военно-патриотических музеях Китая есть картины и скульптуры, посвященные героическим женщинам, которые кормили раненых солдат грудью.

У войны в Китае оказалось и женское лицо. С фотографии в мемориальном комплексе о битве Мэнлян в уезде Мэнъинь (пригород Линьи) смотрит юная красавица. "Она врач, — объясняет сотрудник музея, — спасла 4000 человек".

"Родина Красной тетушки"

© РИА Новости / Свелана БаеваВход на киностудию под открытым небом "Родина Красной тетушки"
© РИА Новости / Свелана Баева
Вход на киностудию под открытым небом "Родина Красной тетушки"

Другое туристическое место неподалеку от Линьи — "Родина Красной тетушки". Это база кино и телевидения, где снято более 300 фильмов (правда, ни один не переведен на русский).

"Родина Красной тетушки" — еще и аутентичная китайская деревня, где располагались руководители Коммунистической партии Китая, это одна из основных баз китайской революции. Жителей тут сейчас нет, им выделили современные дома недалеко от кинобазы. Традиционные же жилища сохранились.

© РИА Новости / Свелана БаеваКитайские дома-павильоны на киностудии "Родина Красной тетушки"
© РИА Новости / Свелана Баева
Китайские дома-павильоны на киностудии "Родина Красной тетушки"

А еще в Линьи появилась улица в русском стиле.

© РИА Новости / Светлана Баева Улица в русском стиле в городе Линьи (Китай)
© РИА Новости / Светлана Баева
Улица в русском стиле в городе Линьи (Китай)

Тем, кто соскучился по алтайскому меду, питерскому пиву, а также по шампанскому и водке, — сюда.

Сезон — как в Сочи

© РИА Новости / Светлана БаеваПляж и песочные скульптуры в городе Жичжао (Китай)
© РИА Новости / Светлана Баева
Пляж и песочные скульптуры в городе Жичжао (Китай)

Ну а если устали от экскурсий и хотите полежать на пляже, отправляйтесь в Жичжао. Кстати, этот город, не особо известный на мировом туристическом рынке, — лауреат премии как "выдающееся место отдыха в Китае".

© РИА Новости / Светлана БаеваПляж и песочные скульптуры в городе Жичжао (Китай)
© РИА Новости / Светлана Баева
Пляж и песочные скульптуры в городе Жичжао (Китай)

Купальный сезон в Жичжао примерно как в Сочи. Местные власти рассказывают, что в городе активно строится туристическая инфраструктура. "Мы стараемся стать известным приморским городом на юго-востоке Китая", — говорит заместитель мэра  муниципального правительства Жичжао Лин Яньцзин.

© РИА Новости / Светлана БаеваШоу в океанариуме в Жичжао (Китай)
© РИА Новости / Светлана Баева
Шоу в океанариуме в Жичжао (Китай)

В Жичжао есть современный океанариум, объединенный с парком птиц.

© РИА Новости / Светлана Баева Парк птиц в Жичжао (Китай)
© РИА Новости / Светлана Баева
Парк птиц в Жичжао (Китай)
Семья в национальной китайской одежде
© Depositphotos / XiXinXing
"Русские как китайцы, а американцы — нет". Чего ждать от отдыха в Китае

Город небольшой, но пляжи с очень мягким песком кажутся бесконечными. Вход в Желтое море пологий и удобный. Вечером, по крайней мере осенью, искупаться и даже просто прогуляться вдоль моря не выйдет: пляжи закрыты. "Можете взять такси, проехать минут десять, там за 30 юаней вас пустят на пляж", — подсказывают сотрудники отеля. Говорят они в основном по-китайски. Это в Китае всегда и везде стоит иметь в виду. Выручат переводчики в смартфонах.

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