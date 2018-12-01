МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Красная почта и местный Голливуд, "Родина Красной тетушки", — Китай, чьи граждане с удовольствием посещают в России революционно-исторические объекты и Мавзолей, старается и россиян привлечь к своим патриотическим памятникам. Некоторые из них действительно необычны и способны заинтересовать даже иностранцев. О том, как объединить в одной поездке священную гору, дом Конфуция, море и русскую улицу, — в материале РИА Новости.

Колыбель первых цивилизаций

Провинция Шаньдун, восточный регион Китая, — это территории, где "живут боги", земли, связанные с Конфуцием, и, наконец, места экскурсионного, оздоровительного и пляжного отдыха.

Россиянам Шаньдун малоизвестна, хотя добраться сюда очень просто. Например, российская авиакомпания летает из московского аэропорта Жуковский в столицу провинции город Цзинань, китайская — из Шереметьево в главный портовый город Циндао. Длительность перелета — восемь-девять часов. А между этими городами много интересного.

© РИА Новости / Светлана Баева Катание на лодках в парке города Цзинань в Китае © РИА Новости / Светлана Баева Катание на лодках в парке города Цзинань в Китае

Цзинань считается колыбелью одной из первых цивилизаций Китая. Именно тут была возведена Великая стена Ци — от Цзинаня и до Циндао. Строительство началось весной 685 года до нашей эры (еще до Великой Китайской стены) — так государство Ци хотело защититься от королевства Чу.

Вода и небоскребы

Первое, чем удивляют эти провинциальные города Китая, — небоскребы. Причем людей на улицах того же Цзинаня немного, а если отойти от небоскребов в центр, видишь, что здесь нашлось место и большим паркам. "Цзинань — город источников. Их 800, в том числе 135 находятся в центральном парке", — рассказывает гид-экскурсовод Миша (Ван Лей). Российское имя, по его словам, он взял в честь друга, который когда-то в Москве спас ему жизнь, вытащив из пруда в районе МГУ, — с тех пор Миша не любит купаться.

В озере Даминху в парке течет вода из источников, и в нем никто не купается. Люди приходят с канистрами. Кто-то берет воду из источников (самый известный называется Черный Тигр), кто-то — прямо из озера или бассейна.

© РИА Новости / Светлана Баева Горожане набирают воду в источниках в парке Цзинаня (Китай) © РИА Новости / Светлана Баева Горожане набирают воду в источниках в парке Цзинаня (Китай)

На всю страну известен термальный источник Баоту. "Вода в нем мягкая и сладковатая на вкус, идеальна для питья и приготовления чая", — уверяют в турфирмах. Стоит продегустировать.

Тяжелый завтрак

Чай в Китае любят, а вот с кофе возможны трудности. Это стало понятно в первое же утро в одной из лучших гостиниц Цзинаня. Китайский утренний шведский стол поразил обилием алкоголя: вино, водка, пиво и местные настойки на травах и корнях в огромных колбах. Их можно случайно принять за травяной чай. Ошибаться не стоит, крепость — 53 градуса. При этом обычный черный кофе на завтраке сложно найти — разве что приторно сладкий "три в одном".

Гиды рассказывают, что сами китайцы из алкогольных напитков предпочитают пиво и водку, а вот вино не любят. Хотя виноградники в Китае есть, и местное сухое красное вполне приятное.

Кто самый богатый

"Как вы думаете, кто в Китае богаче: врач, учитель или полицейский?" — спрашивает туристов экскурсовод Миша. Оказывается, учитель. Это была подводка к рассказу об одном из главных исторических мест в провинции Шаньдун — городу Цюйфу. Там сразу три конфуцианские святыни: храм, усадьба и кладбище Конфуция (занесены ЮНЕСКО в Список мирового культурного наследия).

Гид поясняет, что "Кон" — это имя, а "фуций" — звание: учитель. Точнее, Конфуций — это латинское производное от Кун фу‑цзы: "Учитель Кун". "Он первым стал преподавать бедным, первым написал законы для государства и человека", — говорит Миша — Ван Лей.

Храм Конфуция построен в 478 году до нашей эры — после смерти философа.

Тут можно увидеть интересный ритуал: как чиновники поступают в школу Конфуция и отдают ему дань уважения.

Голова бога

© РИА Новости / Светлана Баева На горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае © РИА Новости / Светлана Баева На горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае

По дороге из Цзинаня в Цюйфу не стоит сразу спешить к Конфуцию: между этими городами находится Тайшань — одна из священных гор. Всего в Китае их пять. Творец Вселенной, бог Паньгу, распался на пять частей. Тайшань — это голова. Сюда каждый год ездят чиновники поговорить с богами. Даосы считают, что эти горы связывают небо и землю. На Тайшане стоят храм Голубого Облака, посвященный богине горы, храм Священной Скалы с залом Тысячи Будд, храм Священного Тигра и другие. Здесь собираются приверженцы трех главных учений Китая — конфуцианства, даосизма, буддизма. Высшая точка Тайшаня — пик Нефритового Императора.

Подняться на гору можно двумя способами.

Традиционным — пешком (именно его предпочитают местные). Подъем занимает примерно шесть часов.

© РИА Новости / Светлана Баева Фуникулер на горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае © РИА Новости / Светлана Баева Фуникулер на горе Тайшань в провинции Шаньдун в Китае

Или на фуникулере: над пропастью с потрясающими видами.

Китайский Петербург

© РИА Новости / Светлана Баева Открытие улицы в русском стиле в городе Линьи (Китай) © РИА Новости / Светлана Баева Открытие улицы в русском стиле в городе Линьи (Китай)

Знакомство с "красным" и современным Китаем началось в Линьи. Переводится название очень просто: "Город рядом с рекой И". Это "китайский Петербург" с большими и красивыми набережными.

Здесь во время Японо-китайской войны (1937-1945) активно действовали партизаны. Недавно в центре города в мемориальном Музее революции открылась красная почта — в память о той, что была во время войны. Теперь оттуда любой желающий может отправить письмо в характерном конверте. Обещают, что в Россию послание придет за две недели.

В этом же музее вам расскажут о "вечных невестах" — девушках, так и не дождавшихся возлюбленных с фронта.

Еще в военно-патриотических музеях Китая есть картины и скульптуры, посвященные героическим женщинам, которые кормили раненых солдат грудью.

У войны в Китае оказалось и женское лицо. С фотографии в мемориальном комплексе о битве Мэнлян в уезде Мэнъинь (пригород Линьи) смотрит юная красавица. "Она врач, — объясняет сотрудник музея, — спасла 4000 человек".

"Родина Красной тетушки"

Другое туристическое место неподалеку от Линьи — "Родина Красной тетушки". Это база кино и телевидения, где снято более 300 фильмов (правда, ни один не переведен на русский).

"Родина Красной тетушки" — еще и аутентичная китайская деревня, где располагались руководители Коммунистической партии Китая, это одна из основных баз китайской революции. Жителей тут сейчас нет, им выделили современные дома недалеко от кинобазы. Традиционные же жилища сохранились.

А еще в Линьи появилась улица в русском стиле.

Тем, кто соскучился по алтайскому меду, питерскому пиву, а также по шампанскому и водке, — сюда.

Сезон — как в Сочи

Ну а если устали от экскурсий и хотите полежать на пляже, отправляйтесь в Жичжао. Кстати, этот город, не особо известный на мировом туристическом рынке, — лауреат премии как "выдающееся место отдыха в Китае".

Купальный сезон в Жичжао примерно как в Сочи. Местные власти рассказывают, что в городе активно строится туристическая инфраструктура. "Мы стараемся стать известным приморским городом на юго-востоке Китая", — говорит заместитель мэра муниципального правительства Жичжао Лин Яньцзин.

В Жичжао есть современный океанариум, объединенный с парком птиц.

Город небольшой, но пляжи с очень мягким песком кажутся бесконечными. Вход в Желтое море пологий и удобный. Вечером, по крайней мере осенью, искупаться и даже просто прогуляться вдоль моря не выйдет: пляжи закрыты. "Можете взять такси, проехать минут десять, там за 30 юаней вас пустят на пляж", — подсказывают сотрудники отеля. Говорят они в основном по-китайски. Это в Китае всегда и везде стоит иметь в виду. Выручат переводчики в смартфонах.