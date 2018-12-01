На Сейшелах дайверы засняли битву осьминога и иглобрюхой рыбы

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На Сейшелах, у побережья острова Фрегат, дайверы Крис Тейлор и Кэрри Миллер осматривали коралловый риф. Им удалось снять на видео схватку между осьминогом и иглобрюхой рыбой, сообщает National Geographic.

Осьминог попытался затащить иглобрюхую рыбу в щель между кораллами, но безуспешно. Она вела себя агрессивно, не желая уступать в схватке, раздулась, как делают все иглобрюхие в случае опасности. Тогда осьминог сменил тактику: вылез из укрытия и обхватил рыбу щупальцами, почти полностью закрыв ее, но и в этом случае ей удалось отбить атаку.

Через пятнадцать минут дайверы покинули поле боя, так и не узнав, кто вышел победителем.

Иглобрюхие рыбы очень ядовиты. Одна рыба может отравить до 30 человек, пишет издание. Самый известный представитель семейства — рыба фугу.

Осьминог тоже может выделять яд, но обычно он питается крабами, креветками и мелкой рыбой.