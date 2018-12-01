На Эльбрусе открывается сезон катания на двух горнолыжных трассах

НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. С 1 декабря на Эльбрусе открывается сезон катания, пока — только на двух трассах. Официальное открытие горнолыжного сезона состоится позднее, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Курорт "Эльбрус".
"В субботу, 1 декабря, на Эльбрусе открывается катание на двух трассах – "Гарабаши-Мир" и "Мир-Кругозор", — сказал собеседник агентства. Это так называемые верхние трассы, которые расположены на высотах от 3000 до 3847 метров. Катание на трассе "Кругозор — Поляна Азау" пока закрыто.
"В связи с тем, что снежного покрова не так много, как хотелось бы, у нас будет действовать акционный тариф "Промо" стоимостью 1600 рублей", — отметили в пресс-службе. В стоимость тарифа, помимо катания на трассах от станции "Гарабаши-Мир" до станции "Мир-Кругозор", входит и подъем на канатной дороге.
"Официальное открытие горнолыжного сезона состоится позднее", — добавили в компании.
В настоящее время на Эльбрусе функционируют три горнолыжные трассы общей протяженностью более 12 километров и перепадом высот около 1,5 километров, а также три очереди гондольной канатной дороги, которые поднимают туристов до высоты 3847 метров над уровнем моря.
В 2017 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался с 5 ноября, на месяц раньше обычного срока.
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