В Австралии выявлены самые опасные животные

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Австралии обитает немало опасных животных, но при встрече с ними люди гибнут намного реже, чем при контакте с неопасными, на первый взгляд, существами, сообщает ABC.

Согласно статистическим данным за 2008-2017 годы, чаще всего, контактируя с животными, люди умирали из-за лошадей, коров и животных, используемых как средство передвижения. За десять лет в страны зафиксировано 77 таких случаев.

Второй по частоте причиной смерти людей при контакте с фауной стали встречи с другими млекопитающими. Летальным исходом они завершились 60 раз.

Шершни, осы и пчелы за рассматриваемый период убили 27 человек.

На счету акул и других морских животных 26 загубленных жизней, змей и ящериц – 23. В 22 случаях причиной гибели человека стали собаки, а крокодилы убивали людей 17 раз. Восемь человек расстались с жизнью из-за укусов неядовитых насекомых, еще четыре — из-за контактов с неизвестными насекомыми, пауками. Кроме того, двоих людей убили крысы.