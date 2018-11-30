МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Блюда итальянской кухни известны во всем мире. Но туристы, приезжая в Италию, и посещая там кафе и рестораны, нередко удивляют местных жителей. Как правильно заказать пасту, и какой кофе итальянцы пьют в только по утрам, рассказывает АТОР.

Если турист попросит приготовить "спагетти болоньезе", официант наверняка будет растерян, потому что похожее блюдо в Италии называется иначе. Итальянцы знают его как "тальятелли с рагу" (Tagliatelle al Ragù).

Это домашняя яичная лапша с кусочками говядины, перемешанными с сельдереем, морковью, огурцами и томатным соусом. Сверху оно посыпается выдержанным тертым сыром пармиджано.

Туристы нередко пытаются заказать "пасту в сливочном соусе". Но итальянцы никогда не используют молоко или сливки для приготовления какого-либо соуса.

Более того, паста для итальянца – это отдельное блюдо, а не гарнир. К нему не принято заказывать рыбу или мясо. Также у местных жителей нет привычки есть спагетти, накручивая их на вилку.

Сыр итальянцы называют исключительно пармиджано, а слово "макароны" обозначает не пасту в целом, а один из ее видов (короткие тубусообразные изделия из теста). Важно знать, что перебарщивать с пармиджано – это значит не уважать итальянскую кухню, так как в подаваемых блюдах его ровно столько, сколько нужно, чтобы не забить вкус других ингредиентов.

Итальянцев удивляет, когда туристы запивают капучино пасту или пиццу. Сами местные жители выбирают этот напиток исключительно на завтрак. После одиннадцати часов утра кофе с молоком – это моветон, точно так же, как и чай и чайные напитки.

Непопулярны в Италии латте и американо – местные жители вообще не любят водянистый некрепкий кофе, который пьют стаканами. Зато популярны крепчайший эспрессо или ристретто (15 миллилитров чистого кофеина в маленьком стеклянном стаканчике).

CC0 / yespick0402 / Кофейня Starbucks CC0 / yespick0402 / Кофейня Starbucks

С пиццей тоже не все так просто. Например, в Италии "pepperoni pizza" — это стручковый перец. Поэтому туристу, сделавшему такой заказ, официант принесет "пустую" пиццу, украшенную стручками перца.

Почти у каждого региона Италии есть свое фирменное блюдо. И считается, что там его готовят лучше всего. Например, неаполитанская пицца самая вкусная в самом Неаполе: она здесь, вопреки мифам, – на толстом тесте, хрустящая, с прекрасной моцареллой. В других регионах эта же пицца – тонкая, с другим сыром, и многим она кажется пресной.

© Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино" Пицца "Колизей" в кафе-пиццерии "Пеперончино" © Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино" Пицца "Колизей" в кафе-пиццерии "Пеперончино"

То же самое касается спагетти аматричана (Amatricana spaghetti). Это фирменное блюдо в Риме, и лучше не заказывать его на юге или севере Италии. Будет не то.

И со сладостями – аналогичная история. Лучший в мире десерт тирамису делают на его родине – в Тревизо, рядом с Венецией.