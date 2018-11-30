В Геленджике наградили лидеров конкурса "Курортный Олимп"

ГЕЛЕНДЖИК, 30 ноя — РИА Новости. Лидеров туриндустрии Кубани торжественно наградили в Геленджике за победу в конкурсе "Курортный Олимп".

Конкурс лидеров туриндустрии "Курортный Олимп" организован в 2005 году, проводится региональным министерством курортов и туризма. В этом году заявки на участие в конкурсе подали свыше 260 предприятий отрасли, которые соревновались в 17 номинациях. Лауреатами стали 15 специалистов и 36 предприятий курортной сферы.

Как передает корреспондент РИА Новости, лучшим санаторием в сезоне-2018 объявлен "Молния Ямал" в Туапсинском районе, лучшими признаны пляжи в Сочи — муниципальный "Приморский" и комплекса "Дагомыс", лучшим средством размещения с системой "все включено" — отель "Бетон Брют" в Анапе, а лучшей детской здравницей — всероссийский детский центр "Орлёнок" в Туапсе.

По данным краевых властей, с начала 2018 года по 1 ноября Краснодарский край принял более 15,8 миллиона туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Летом курорты региона посетили свыше 10 миллионов отдыхающих — на 5% больше, чем в летний сезон прошлого года. Согласно прогнозам минкурортов края, по итогам текущего года в регионе отдохнут не менее 16 миллионов человек.