Определены лауреаты премии туриндустрии "Путеводная звезда"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московские власти наградили лауреатов XIX Премии туристической и гостиничной индустрии "Путеводная звезда" в 15 номинациях, сообщает пресс-служба мероприятия.

За звание лучших боролись столичные отели, городские фестивали, гастрономические проекты, архитектурные объекты, туристические компании, а также те, кто каждый день помогает гостям столицы: консьержи, волонтеры и сотрудники туристической полиции.

Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан: лауреата в номинации "Лучшее мероприятие под открытым небом" определяли путем голосования на сайте "Активный гражданин".

Москва в последние годы регулярно оказывается среди лидеров международных рейтингов для путешественников.

"Превзошел ожидания и, думаю, еще покажет себя wow-эффект чемпионата мира по футболу. Позитивных откликов и публикаций в соцсетях столько, что они с трудом поддаются подсчету. Это лучшая реклама, когда туристы советуют Москву своим друзьям, — сказала член экспертного совета премии, вице-мэр Наталья Сергунина. — Большая заслуга здесь тех, кто трудится в отрасли гостеприимства: предлагает путешественникам лучшие варианты размещения и туристические маршруты, удивляет необычной программой и подает вкуснейшие блюда".

Среди прочих лауреатами XIX Премии "Путеводная звезда" стали парк "Зарядье" в номинации "Архитектурная Москва: лучший архитектурный объект туристического показа Москвы" и Московский международный фестиваль "Круг света" в номинации "Фестивальная Москва: лучшее событийное мероприятие Москвы под открытым небом".