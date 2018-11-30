В Якутске открылся гастрономический фестиваль

ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Вкус Якутии" открылся в столице республики в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии", сообщает пресс-служба администрации города.
На юбилейном гастрономическом фестивале лучшие блюда жителям и гостям столицы предложат 11 ресторанов и кафе, отметили в пресс-службе.
"Обладатель гран-при Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" в номинации "Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма" фестиваль "Вкус Якутии" вызывает неизменный интерес гостей и экспертов, а также способствует популяризации национальной кухни народов Севера и развитию ресторанного бизнеса в Якутске", — подчеркнула во время торжественного открытия фестиваля мэр Якутска Сардана Авксентьева.
"Сегодняшний фестиваль разительно отличается от предыдущих. "Вкус Якутии" набрал силу, учтены ошибки, которые были вначале. Проведение такого фестиваля – это четкое выстраивание архитектуры приезда в Якутию туристов. Они должны понимать, что тут прекрасная еда", — отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
По мнению организаторов, у местных поваров с каждым годом совершенствуется техника, квалификация и качество приготовления блюд.
"Мы не ограничиваем разнообразие блюд и задали тон, чтобы повара использовали именно местную продукцию, но в современной подаче. Эксперты говорят, что наш фестиваль отличается от других своей масштабностью и мастерством профессионалов. Думаю, у нас есть потенциал для выхода на международный уровень", — говорит председатель Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова.
Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" проводится с 2011 года. В рамках праздничных мероприятий в столице республики зажигается первая в стране новогодняя елка.
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