Около 40% туристов едет из Москвы в Санкт-Петербург на скоростных поездах

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Большинство туристов предпочитает добираться из Москвы в Санкт-Петербург на поездах, сообщает Туту.ру.
Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга — около 700 километров, а время в пути зависит от способа передвижения. Сервис путешествий опросил около четырех тысяч пользователей и выяснил, что при перемещении между двумя столицами большинство выбирает поезд. Такой ответ дали 78% путешественников, остальные — едут на автобусе, личном автомобиле или летят на самолете.
Среди тех, кто выбирает железнодорожный транспорт, 38% отдают предпочтение скоростным поездам (например, "Сапсан", "Невский экспресс"). 33% едут в Санкт-Петербург из Москвы на обычном поезде, а 7% выбирают фирменные поезда (например, "Гранд Экспресс", "Красную стрелу").
На своем автомобиле предпочитают ехать в город на Неве 11% респондентов. Чуть меньше, 9%, ответили, что чаще всего летают между двумя городами на самолете. И самым редким способом передвижения оказался автобус. Его выбирают 2% опрошенных.
По предварительным итогам 2018 года, маршрут Москва — Санкт-Петербург входит в пятерку самых популярных авианаправлений, свидетельствуют данные сервиса путешествий. В прошлом году он был на третьем месте по популярности, в этом – на четвертом.
Среди железнодорожных направлений поездки из Москвы в Санкт-Петербург и обратно занимают первую строчку по популярности: около четверти всех билетов на поезд оформляется именно по этому маршруту.
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