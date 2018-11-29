Вино по рецептам библейских времен. В Израиле планируют развивать энотуризм

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В этом году Израиль рассчитывает принять рекордное число туристов и планирует предложить им необычные гастрономические маршруты, сообщила РИА Новости глава департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.
"Мы ожидаем, что в этом году в Израиль приедет рекордное число туристов – более четырех миллионов человек, и 10% из них – россияне", — уточнила она.
По словам эксперта, министерство делает упор на работу с российскими регионами. В пик сезона из России в Израиль выполнялось рекордное число полетов – 96 в неделю.
"Израиль продолжает удивлять различными новинками, в стране активно развивается энотуризм. Традиции виноделия идут еще с библейских времен, — рассказала Ксения Кобякова. – Министерство туризма подготовило новый маршрут — "Дорога вина" — по винодельням и сыроварням".
Атташе посольства Израиля в России по экономике Илай Леви уточнил, что в последние двадцать лет в Израиле активно развивается виноделие, появляется много новых производств, бутиков, выросло новое поколение сомелье.
"Сейчас работает примерно 300 виноделен, которые производят 40 миллионов бутылок вина в год, — пояснила известный израильский сомелье Наташа Кац. – Вино в стране делают несколько тысяч лет, при этом климат для виноградников там не самый удачный".
Она рассказала, что в Верхней Галилее производят рислинг – редкое для Израиля вино, так как этому сорту винограда нужны холод и солнце. По шкале оценки вин Роберта Паркера израильский рислинг получил 91 балл. Это очень много, такой оценки удостаиваются, например, бургундские вина.
На северо-востоке страны, в районе Голанских высот, производится вино сорта пино-нуар.
По словам Наташи Кац, пино-нуар – легкотельное (до 12,5% алкоголя) вино. "Нет ничего вкуснее, чем выпить пино-нуар с кебабом", — говорит она.
В районе Иерусалима вино производится на Иудейских холмах. Там виноград растет террасами, что помогает равномерному прогреву лоз, когда солнечно, и равномерному орошению — в дождь. "Этот регион находится всего в пятидесяти километрах от Средиземного моря, которое добавляет в вино минеральность и немного соли", — пояснила Наташа Кац.
"Энотуризм чаще всего выбирают самостоятельные туристы или люди, которые едут в Израиль семьями и небольшими группами", – уточнила Ксения Кобякова. Элементы винного туризма израильтяне предлагают включить в стандартные туристические программы. Например, Иудейские холмы находятся недалеко от Иерусалима, часто посещаемого путешественниками. А на севере страны им стоит посетить Галилею, где восстанавливаются традиции виноделия библейских времен.
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