Турпоток в Приэльбрусье на Новый год вырастет на десять процентов

НАЛЬЧИК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии прогнозируют, что туристический поток в Приэльбрусье во время новогодних каникул вырастет почти на 10%, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.

Во время новогодних каникул год назад Приэльбрусье посетили свыше 48 тысяч туристов.

"По прогнозам, людей в Приэльбрусье на новогодние праздники будет очень много, рост в высокий сезон ожидается в районе 8-10% по сравнению с прошлым годом", — сказал Шогенцуков.

Он добавил, что специалисты министерства проанализировали ситуацию с коллективными средствами размещения в Приэльбрусье. "Начиная от поселка Терскол и до гостиниц, расположенных на поляне Азау, загрузка на новогодние каникулы составляет 100%", — отметил министр.

Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии пока не открыт, так как пока выпавшего на горе снега недостаточно для того, чтобы открыть катание на трассах.