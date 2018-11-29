Туроператоры предлагают жителям регионов туры в Ливан

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Туроператоры расширили региональные предложения по экскурсионным турам в Ливан. Добраться до этой страны со стыковками в Москве или Стамбуле теперь можно из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Челябинска, сообщает АТОР.
Пока Ливан считается одной из "темных лошадок" на российском туристическом рынке. По мнению экспертов, до недавнего времени эта страна была интересна не многим туристам. Тем не менее, количество заявок, где путешественники запрашивали посещение исторических и паломнических мест, которых нет в стандартных программах отдыха, стабильно росло.
Теперь Ливан рассчитывает на рост турпотока. Тем более, что туризм в стране признан стратегической отраслью. Чисто иностранных туристов относительно прошлого года выросло на 25%. Их привлекает возможность посещения страны круглый год и разнообразие предложений: это экскурсионный, пляжный, гастрономический, паломнический туризм и катание на горных лыжах.
В декабре стоимость недельного пакетного тура в Ливан с вылетом из Москвы, куда входит проживание в отеле категории четыре звезды на завтраках, начинается от 41 000 рублей на человека. Цена на новогодние туры стартует от 130 000 рублей на человека.
Гражданам РФ посетить Ливан просто: однократная виза на тридцать дней оформляется бесплатно в аэропорту по прибытию.
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