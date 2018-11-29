Новогодние поездки в Берлин и Будапешт все чаще привлекают россиян

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты проанализировали статистику бронирований и составили рейтинг самых быстрорастущих зарубежных направлений на Новый год, сообщает Skyscanner.

Всплеск интереса у российских путешественников вызвали европейские направления – Будапешт, Берлин (интерес к ним вырос на 42%) и Париж (спрос увеличился на 31%). В список самых востребованных вошли также Лиссабон, Женева, Барселона и Милан.

Среди дальнемагистральных направлений значительнее всего увеличился объем бронирований в Коломбо (+51%) и Денпасар (+28%).