Байкал вместо Турции. Чем это место привлекает знаменитостей

МОСКВА, 29 ноября – РИА Новости. Байкал – самое глубокое пресноводное озеро на планете. О потрясающей красоте природы вокруг, необыкновенной энергетике озера говорят все, побывавшие там.

Для тех, кто там еще не был, Байкал – одно из самых желанных направлений для путешествий.

О том, как Денис Мацуев Владимира Спиваков в Байкал окунал, почему Николай Валуев призывает россиян отдыхать в Бурятии, и зачем Ольга Бузова сопровождает пост в инстаграме фотографией из Калифорнии, – в материале РИА Новости.

Денис Мацуев

Денис Мацуев – композитор и легендарный пианист-виртуоз родился в Иркутске.

В интервью РИА Новости Денис рассказывал: "Те, кто был на Байкале хоть раз, знают химию этого места и всегда хотят вернуться, а я прожил там 15 лет. Не могу представить себя без энергетики своего дома, природы Байкала, омуля, друзей". Погружение в Байкал придает музыканту "сил на полгода жизни в сумасшедшем ритме".

"Каждый мой приезд на родину, в Иркутск, на ежегодный фестиваль "Звезды на Байкале" — это работа практически без сна и отдыха. Я лично встречаю каждого гостя, выступающего на фестивале, парю в бане и окунаю в Байкал. Этого не избежали ни Валерий Гергиев, ни Владимир Спиваков, ни Юрий Башмет, ни Жерар Депардье", — рассказал он.

Владимир Спиваков

Владимир Спиваков – выдающийся музыкант, скрипач-виртуоз и дирижер почти каждый год принимает участие в музыкальном фестивале "Звезды на Байкале". В этом году он открывал праздник музыки в Иркутске.

И, конечно, он не упустил возможности попариться в бане с Денисом Мацуевым, искупаться в Байкале и зарядиться волшебной энергетикой озера.

Николай Валуев

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев призывает всех россиян отдыхать на Байкале, а не в Турции.

Приехав в Бурятию на этап Кубка мира по гиревому спорту, он искупался в озере, температура воды в котором была всего17 градусов.

Вячеслав Зайцев

Несмотря на свой плотный график, модельер Вячеслав Зайцев каждый год выкраивает несколько дней, чтобы съездить на Байкал, к своим друзьям, чтобы зарядиться энергетикой озера на весь год.

Он с удовольствием катается на катере, а на одной из турбаз даже представил друзьям свою новую коллекцию.

Сергей Зверев

Стилист и шоумен Сергей Зверев любит приезжать к себе на родину, в поселок Култук Слюдянского района Иркутской области.

Во время одного из приездов на Байкал он попросил восстановить православный храм в селе Гужиры Тункинского района. Стилист приехал к разрушенному храму, снял видеоролик и опубликовал его на своей странице в инстаграм.

Байкал завораживает своей красотой и энергетикой даже тех, кто там еще не был, а только слышал и читал об этом озере. Они мечтают туда съездить и призывают своих подписчиков сделать то же самое.

Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич не может жить без солнца и моря, а из "наших красот" ее больше всего интересует именно Байкал.

Она сожалеет, что до сих пор не смогла там побывать. После ее поста в инстаграме местные жители Байкала стали наперебой звать девушку в гости и рассказали, что лучше всего отдыхать на озере во второй половине июля.

Ирена Понарошку

Телеведущая и журналист Ирена Понарошку увлекается йогой и предложила на своей странице в инстаграм развивать йога-туризм на Байкале.

Ольга Бузова

Ведущая реалити-шоу Ольга Бузова на своей странице в инстаграм сообщила: "Я считаю, что решение всех экологических проблем на Байкале — это большая цель. Надо бороться за такие места, и круто, что по этому вопросу работа ведется на самом высоком уровне, по инициативе президента. Вот даже за границей не перестаю думать о Родине, в этом я вся".

При этом на фото певица позирует на пляже в Калифорнии.