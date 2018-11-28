В Краснодарском крае рассказали, чем собираются привлекать туристов

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Бальнеолечение наряду с санаторно-курортным лечением позволяют курортам Краснодарского края привлекать туристов круглый год, в том числе в низкий сезон, программа "Южная здравница" позволила нарастить турпоток в регион в этот период на 7-10%, причем увеличение спроса на санаторно-курортное лечение отмечается не только среди туристов средних лет, но и среди молодых людей, сообщает пресс-служба Минкурортов региона.

"Здравницы, расположенные в прибрежных городах, позволяют совмещать отдых на море с лечебными и оздоровительными процедурами. Санаторно-оздоровительный туризм развит в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также Апшеронском, Ейском, Лабинском, Мостовском и Туапсинском районах", — отметили в ведомстве.

В Краснодарском крае работают 193 санатория, бальнеолечебницы и пансионата с лечением, причем 140 из них круглогодично. Предприятия расположены на территории 14 районов региона. Также действуют более 50 бюветов с минеральной водой, 11 из которых общедоступны. Наибольшее количество бюветов сосредоточено в Анапе (16), в Сочи (12) и в Геленджике (9). Пять общедоступных бюветов расположены в Анапе, три в Сочи и по одному в Горячем Ключе, Краснодаре и Лабинске.

Оздоровление круглый год

"Природные ресурсы края позволяют использовать для оздоровительных процедур грязи и минеральные воды местного происхождения. В регионе разведано более 50 горячих источников, большинство из которых находятся в Мостовском, Отрадненском, Апшеронском и Лабинском районах, более 40 месторождений минеральных вод — по всему морскому побережью и в горно-предгорных районах. В Анапе, Ейском и Крымском районах находится множество месторождений лечебных грязей. Все это позволяет утверждать, что санаторно-курортный комплекс Краснодарского края — один из ведущих в России", — отметили в министерстве.

Там уточнили, что здравницы Краснодарского края предлагают лечение и оздоровление по более 500 программам, которые охватывают практически все заболевания, известные медицине. В ведомстве пояснили, что для организации качественного отдыха и оздоровления жителей региона и всей России, а также для обеспечения круглогодичной загрузки предприятий санаторно-курортного комплекса региона Минкурортов в 2017 году разработало маркетинговую программу "Южная здравница".

"На первоначальном этапе в программе приняли участие свыше 40 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением 11 районов края, предлагавшие комплексные туры по недельному оздоровлению или 21-дневному лечению. Затем — 56 предприятий санаторно-курортного комплекса региона, которые предоставляли скидки от 5 до 50% на недельные оздоровительные туры и программы лечения, рассчитанные на 14 или 21 день", — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, реализация программы позволила нарастить турпоток в низкий сезон на предприятия, участвовавшие в "Южной здравнице", на 7-10%. "Также программа признана одной из лучших практик по развитию санаторно-курортного лечения в России и рекомендована Ростуризмом для распространения этого опыта на других курортных территориях Российской Федерации", — добавили в министерстве.

Увеличение количества участников

"В 2018 году программа "Южная здравница" стартовала 1 октября и будет действовать до 1 мая 2019 года. На сегодняшний день в ней принимают участие 65 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением 12 городов и районов Краснодарского края: Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Сочи, Гулькевичский, Ейский, Каневской, Лабинский, Мостовский, Славянский, Туапсинский районы", — отметили в министерстве.

Уточняется, что программа включает как недельные оздоровительные туры, так и программы лечения, рассчитанные на 14 и 21 день со скидками от 5% до 50%. В короткие туры входит комплекс процедур для укрепления здоровья и повышения физического тонуса. В путевки на 14 и 21 день включено большее количество лечебных процедур, в зависимости от вида заболевания.

Стоимость зависит от пакетных туров программы, уровня предприятия, категории номера, питания и количества выбранных процедур. Подробности доступны по телефону горячей линии "Курортов Краснодарского края", а также на официальном сайте министерства курортов региона.

По данным краевых властей, с начала 2018 года по 1 ноября Краснодарский край принял более 15,8 миллиона туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Летом курорты региона посетило свыше 10 миллионов отдыхающих — на 5% больше, чем в летний сезон прошлого года. Согласно прогнозам ведомства края, по итогам текущего года в регионе побывает не менее 16 миллионов отдыхающих.

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