В 2018 году более половины россиян провели отпуск на родине

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Более половины россиян в 2018 году провели отпуск внутри страны, сообщает OZON.travel.

Опрос, проведенный онлайн тревел-агентством, показал, что 65% россиян в текущем году отдыхали внутри страны, а 52% ответили, что посетили Европу. Ездили и по России, и в европейские страны 27% респондентов.

Примечательно, что люди все чаще организуют поездки самостоятельно. Об этом заявили 83% опрошенных. А еще они редко путешествуют с родственниками и друзьями – 60% пользователей отметили, что предпочитают отдых вдвоем.

Эксперты также отмечают, что при покупке авиабилетов путешественникам требуется время на принятие решения: 59% приобретают билет в течение десяти дней с момента поиска, 26% нужно одиннадцать и более дней, а 15% покупателей рассчитываются за билет в течение нескольких часов.