Вертолет и подкрепление из Красноярска ищут пропавших в Хакасии туристов

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Вертолет и спасатели из Красноярска присоединились к поискам пропавших на снегоходах туристов в Хакасии, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

В воскресенье региональный главк МЧС сообщил, что четыре туриста пропали в Орджоникидзевском районе Хакасии, катаясь на снегоходах. О пропаже сообщил мужчина, который сдавал туристам жилье в поселке Приисковый. По предварительной информации, двое из пропавших — жители Красноярского края.

"К поискам подключились десять спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС из Красноярска", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что погода позволила отправить в Приисковый вертолет. В данный момент он направляется к месту поисков.