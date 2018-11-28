Во Вьетнаме у россиян растет спрос на Фукуок и отели All Inclusive

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Сейчас продажи туров во Вьетнам в целом соответствуют объемам прошлого года, причем рост спроса на Фукуок компенсирует туроператорам некоторое снижение спроса по остальному Вьетнаму, сообщает АТОР.

По данным вьетнамской статистики, российский турпоток в страну растет в течение всего года. Например, в августе он увеличился на 11%, в сентябре – на 15%, и даже в июле, в разгар летнего сезона и под "давлением" ЧМ-2018 направление показало результат чуть лучше прошлогоднего (+0,3%).

Вслед за статистикой об устойчивом спросе на Вьетнам говорят и туроператоры. По их отзывам, сейчас глубина бронирования достигает весны 2019 года. Однако в текущем сезоне туры во Вьетнам продаются с небольшой глубиной, и все чаще – в формате last minutes ("в последнюю минуту"), чему способствует безвизовый въезд и выжидательная политика потребителей: часть туристов пытается поймать более выгодный валютный курс.

Одним из драйверов спроса на вьетнамском направлении является остров Фукуок, который славится своими протяженными пляжами и качественными отелями. Как отмечает Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью одного из крупных туроператоров, при том, что спрос на Вьетнам в целом немного упал, интерес к острову вырос более чем на треть.

Оценивая перспективы текущего зимнего сезона на вьетнамском направлении, наблюдатели говорят о сложности таких прогнозов ввиду волатильности курса рубля. При устойчивом сохранении курса валют стабильный спрос на направление сохранится, тем более что во Вьетнам рекомендовано ездить сотрудникам МВД и других силовых ведомств.