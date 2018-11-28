В Китае удалось снять на видео редких бакланов

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Более 40 малых бакланов недавно были замечены в водном парке Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, сообщает CGTN.

Впервые исчезающие виды птиц были зарегистрированы в Китае.

Это свидетельствует о том, что экологическая обстановка в стране улучшается.