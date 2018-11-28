Женщины активнее мужчин бронируют билеты на Новый год

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В 2018 году самыми популярными европейскими маршрутами у авиапутешественников стали Париж и Рим, при этом число броней от женщин выросло по сравнению с прошлым годом, сообщает UFS.Travel.

Средняя стоимость прямых маршрутов с вылетом 30 декабря и возвращением 8 января в столицу Франции составляет 43 000 рублей, в Италию — 33 000 рублей. В прошлом году лидерами бронирований были Мюнхен и Тель-Авив.

Пользуется спросом также Финляндия и Эстония — Хельсинки и Таллин являются самыми востребованными зарубежными направлением среди путешествующих на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга, особенно ночными маршрутами. Стоимость билета в одну сторону начинается от 4 109 рублей.

Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Сочи — вот российские города, куда на новогодние каникулы хотят отправиться больше всего туристов. При этом москвичи стремятся либо на горнолыжные курорты Красной Поляны, либо в Северную столицу. Сама Москва пользуется большим спросом среди жителей Казани, Минска и Калининграда.

В этом году увеличилось процентное соотношение женщин, предпочитающих путешествовать в новогодние праздники. Изменился и средний возраст туристов. Если в 2017 году большинство поездок на поезде было совершено пассажирами 18-35 лет, то в этом году — 35-55 лет.