В Японии в популярной туристической деревне произошло массовое убийство

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Шесть человек найдены мертвыми в японской туристической деревне в префектуре Миядзаки, сообщает The Guardian.

В популярной у туристов горной деревне на юго-западе Японии шесть человек, в том числе пять членов одной семьи, были найдены мертвыми в фермерском доме. По сообщениям СМИ, некоторые из жертв были зарезаны.

Полиция заявила, что позже обнаружила тело седьмого человека, который прыгнул или упал с моста в реку в Такачихо. Тело было найдено в реке примерно в трех километрах от деревни.

Район, где погибли люди, находится недалеко от долины Такачихо, популярного туристического места, известного своим живописным ущельем.

Массовые убийства являются редкостью в Японии, которая считается одной из самых безопасных стран в мире благодаря своим строгим законам.