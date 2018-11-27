Развитию санаториев в России поможет реклама и повышение уровня сервиса

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Развитию санаторно-курортной отрасли России, которая располагает уникальным потенциалом для оздоровительного отдыха, необходимо эффективное продвижение возможностей такого вида туризма и повышение уровня сервиса в отечественных санаториях, сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве по туризму.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, направленную на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов, с целью увеличения числа граждан, получающих лечение, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Согласно данным Ростуризма, в России имеется такое разнообразие лечебных ресурсов, какого нет ни в одной другой стране мира. Если в популярных чешских Карловых Варах действуют чуть более 60 видов минеральных вод, а в известном немецком бальнеокурорте Баден-Бадене – около 20, то в России только в Кавказских Минеральных Водах насчитывается свыше 100 источников 30-ти типов с различным химическим составом, минерализацией и температурой, отметили в Ростуризме.
"Важным условием планомерного раскрытия колоссального потенциала санаторно-курортного комплекса нашей страны для российских и зарубежных туристов является эффективное продвижение и повышение уровня сервиса в отечественных санаториях", — сказал глава ведомства Олег Сафонов, слова которого привели в Ростуризме.
Он отметил, что решению этой задачи способствует разработанная Национальной Курортной Ассоциацией (НКА) в рамках соглашения с Ростуризмом комплексная система оценки санаторно-курортных организаций. Эксперты НКА выезжают на места и проверяют использование санаториями природных лечебных факторов, медицинскую деятельность, качество питания, проживания и сервиса. По итогам санаторно-курортным организациям присваиваются категории "Стандарт", "Бизнес" или "Премиум".
"В настоящее время порядка 30 российских санаториев уже прошли процедуру сертификации. Присвоение санаториям категорий упрощает потребителям выбор и повышает уровень их доверия к услугам санаторно-курортных организаций. Для санаториев создается серьезная мотивация к развитию и совершенствованию в соответствии с требованиями туристов к уровню обслуживания, ассортименту и качеству услуг", — прокомментировал ситуацию он.
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