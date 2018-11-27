МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подписал со своим коллегой из Доминиканской Республики Мигелем Варгасом Мальдонадо соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, сообщает АТОР.

Доминикана стала 25-й страной из 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, с которой у России заключено соглашение о безвизовом режиме.

Ранее срок безвизового пребывания в Доминикане для российских туристов составлял 30 дней, а в мае этого года власти страны увеличили его вдвое.

С учетом того, что российские туристы проводят в Доминикане, как правило, 10–14 дней, полная отмена визового режима, скорее всего, не окажет значительного влияния на численность российских туристов там, считают туроператоры.

"Въездной турпоток также не изменится", – считает заместитель генерального директора одного из туроператоров Александр Курносов. Эксперты считают, что основными барьерами для посещения России у граждан Доминиканы являются дальний перелет, высокая цена турпакета и слабое понимание, зачем ехать в Россию.