Каждый пятый турист негативно относится к селфи

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Большинство путешественников либо терпимо относятся к тем, кто делает селфи, либо сами так фотографируются, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий спросил у туристов, как они относятся к селфи в поездках, которые люди делают на фоне достопримечательностей, в ресторанах и других интересных местах. В опросе приняли участие более трех тысяч человек.

Оказалось, что 11% опрошенных всегда и везде в путешествиях делают селфи. 24% относятся к этому явлению терпимо, если это не носит массовый характер. Самым популярным стал ответ "чем бы люди не тешились, лишь бы меня селфи-палкой не трогали". За него проголосовали 46% респондентов. При этом 19% признались, что их очень раздражают такие фотографы.

Ранее сервис спрашивал путешественников о том, с кем они чаще всего ездят отдыхать. Каждый пятый российский путешественник оказался социофобом. Выяснилось, что 18% опрошенных предпочитают поездки в одиночестве. Еще 14% оказались приверженцами отдыха с друзьями. Однако 50% туристов заявили, что путешествуют с семьей или партнером. Еще 1% опрошенных рассказал, что предпочитает отдых с коллегами. Оставшиеся 17% респондентов заявили, что вообще не путешествуют.