Медведев подписал распоряжение о развитии санаторно-курортного комплекса

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, направленную на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов, с целью увеличения числа граждан, получающих лечение, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Цель Стратегии – повышение доступности санаторно-курортного лечения, развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов, материально-технической базы санаторно-курортных организаций, оздоровительного туризма", — говорится в документе.

Согласно данным, планируется увеличить число получающих санаторно-курортное лечение, а также количество санаторно-курортных организаций и мест в них. Кроме того, планируется повысить уровень информированности населения о возможностях санаторно-курортного комплекса, а также создать условия для привлечения частных инвестиций.

Отмечается, что Медведев поручил Минздраву РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти за шесть месяцев разработать и внести в кабмин проект плана мероприятий по реализации Стратегии.