Российские туристы рассказали, что их больше всего раздражает в поездках

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Неряшливые попутчики в путешествиях раздражают почти половину (41%) российских туристов, говорится в проведенном по заказу РИА Новости исследовании международного туристического портала Momondo. Также соотечественники не любят путешествовать с неблагодарными и необязательными людьми.

"Почти половина (41%) наших соотечественников заявили, что больше всего их раздражает именно нечистоплотность людей, с которыми они путешествуют. На втором месте самых неприятных черт в попутчиках — неблагодарность. Четверо из десяти (37%) респондентов из России обижаются, что их труды по организации поездки не получают заслуженной похвалы, зато когда что-то идет не по плану, со всех сторон сыплются недовольные возгласы. Закрывают топ-3 нежелательных товарищей по отпуску безответственные люди, из-за которых то и дело приходится корректировать маршрут. С ними не хотят иметь дела больше трети россиян (35%)", — говорится в обзоре.

Подобное исследование портал провел с участием представителей из 26 стран, всего в нем приняли участие более 26 тысяч человек. Примечательно, что россияне стали лидерами по проценту жалоб на неопрятных попутчиков. Вторыми в этом рейтинге оказались граждане Индии, но и они упоминали этот фактор почти в два раза реже наших соотечественников (41% против 26%). Меньше всего недовольств по этому поводу поступило от японцев (9%).

Согласно исследованию, ситуация, в которой постоянно возникают споры между адептами роскоши и теми, кто хочет сэкономить, раздражает больше четверти туристов (26%). А 12% респондентов ненавидят следить за тем, чтобы все заплатили свою долю расходов вовремя, и столько же не любят решать споры между "совами" и "жаворонками" о времени подъема. Чуть меньше опрошенных (11%) терпеть не могут, когда им приходится заставлять других исполнять "бытовые" обязанности, поделенные поровну на всех: садиться за руль, мыть посуду, бронировать столик в ресторане и так далее.

Представитель метапоиска Ирина Рябовол отмечает, что "популярность" стрессовых факторов сильно зависит от пола и возраста респондентов. "Так, если среди мужчин чаще всего встречались жалобы на неопрятность попутчиков (42%), то женщины говорили, что больше, чем что-либо другое, их расстраивает неблагодарность участников поездки (40%). Кроме того, женщин реже, чем мужчин, раздражает необходимость напоминать окружающим об их обязательствах", — прокомментировала результаты она.

Молодые люди (18-22 лет) чаще всего, в 38% случаев, расстраиваются, когда им приходится путешествовать с ненадежными друзьями, которые постоянно меняют планы. А вот "грязнули" бесят чуть меньше (36%) опрошенных в этой возрастной категории.

"Запрос к аккуратности попутчиков возрастает вместе с возрастом. Так, респонденты от 36 до 55 лет упоминали нечистоплотность в числе неприятных факторов в 42% случаев. А среди тех, кто еще старше, подобный ответ встречается чаще, чем через раз (54%). Такая же зависимость прослеживается в вопросе неблагодарности со стороны друзей, а также в спорах между "совами" и "жаворонками". Чем старше человек, тем с большей вероятностью его будут раздражать именно такие ситуации", — уточнили аналитики.