Ученые выяснили, что острова Новой Зеландии стали ближе друг к другу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Северный и Южный острова Новой Зеландии не прекращают сближаться после землетрясения магнитудой 7,8 баллов, произошедшего в районе города Каикоура в ноябре 2016 года, сообщает Stuff.

Станции мониторинга глобальной системы позиционирования (GPS), установленные новозеландским Королевским научно-исследовательским институтом, зафиксировали, что изначально смещение было довольно незначительным — 35 сантиметров, но движение островов с тех пор продолжилось. Также специалисты отмечают, что землетрясение привело к тому, что город Нельсон на побережье Южного острова опустился на 20 миллиметров.

Геолог Роб Лэнгридж из исследовательской организации GNS Science назвал землетрясение 2016 года, приведшее к образованию 25 разломов, одним из самых сильных.

Новая Зеландия находится в районе столкновения Индо-Австралийской и Тихоокеанской тектонических плит. Там ежегодно происходит более пятнадцати тысяч землетрясений разной силы.